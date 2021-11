Niger : une attaque terroriste fait 69 morts

Le président de la Commission de l'Union Africaine, Moussa Faki Mahamat, a condamné ce 5 novembre 2021, avec la plus grande fermeté, l'attaque terroriste perpétrée dans la région de Tillabery, dans le sud du Niger, et qui a fait 69 morts parmi les civils.



Le président présente ses sincères condoléances aux familles endeuillées et réaffirme la solidarité de l'Union africaine avec le gouvernement et le peuple de la République du Niger, en cette période difficile.



Enfin, Moussa Faki Mahamat réaffirme que cette nouvelle attaque affligeante contre des civils est un rappel pressant du besoin urgent d'un soutien et d'une solidarité régionale et internationale renouvelés avec les gouvernements et les peuples de la région du Sahel, dans leur lutte contre le terrorisme.