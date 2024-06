Niger : une délégation des douanes du Tchad à Niamey pour s'inspirer et améliorer ses pratiques

"On vient s'inspirer des pratiques, techniques et spécificités pour pouvoir améliorer la douane tchadienne", a déclaré l'inspecteur des douanes Mahamat Allatchi Soumaine, conseiller du directeur général des douanes du Tchad.



Selon lui, il y a des pratiques que chaque pays a développé, même s'il y a une base commune au niveau de la règlementation.



"Nous partageons les mêmes réalités (...) Des pays qui n'ont pas de façade maritime (...) Nous aurons l'opportunité de prendre chez eux tout ce que nous pensons pouvoir être bon pour notre administration", a souligné le colonel Adaoum Zaroumey, directeur de la réglementation et de la coopération douanière.