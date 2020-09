Nigeria : 15 morts dans l'attaque par Boko Haram du convoi d'un gouverneur

Des présumés terroristes de Boko Haram ont attaqué vendredi, dans l'État de Borno, le convoi de véhicules du gouverneur de la région, Babagana Umara Zulum, ont rapporté des sources sécuritaires.



Le gouverneur est en vie et n'a pas été blessé. En revanche, au moins 15 personnes en charge de sa sécurité ont péri dans l'attaque qui a eu lieu près de Baga. Trois soldats, huit policiers et quatre miliciens paramilitaires ont été tués.



D'autres sources évoquent un bilan de 18 morts.



L'attaque surprise a été menée avec des armes automatiques et des lance-grenades.



Le gouverneur Babagana Umara Zulum se rendait dans une localité pour préparer le retour de déplacés. Il a été évacué à Monguno en hélicoptère.



Fin juillet, son convoi a échappé à une attaque similaire.