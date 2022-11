AFRIQUE Nigéria : 50 millions de dollars pour soutenir l’accès au financement des petites et moyennes entreprises

Par Info Alwihda - 5 Novembre 2022



Le projet devrait améliorer l’accès au financement d’au moins 50 entreprises : 29 dans l’agro-industrie et de l’industrie manufacturière, 9 dans les énergies renouvelables et 13 dans le secteur de la santé.

La Banque africaine de développement a signé un accord avec First City Monument Bank (FCMB) pour une ligne de crédit de 50 millions de dollars afin de soutenir l’accès au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises dirigées par des femmes.



La FCMB utilisera cette ligne de crédit pour octroyer des prêts afin de stimuler la reprise économique post-Covid-19 du pays et favoriser une croissance plus inclusive et résiliente aux changements climatiques. Les activités se focaliseront sur les entreprises des secteurs de l’agro-industrie, de l’industrie manufacturière, des soins de santé et des énergies renouvelables au Nigéria.



La Banque africaine de développement fournit également une assistance technique complémentaire de 285 000 dollars dans le cadre de son initiative Affirmative Finance Action for Women in Africa (AFAWA, Initiative pour favoriser l’accès des femmes au financement en Afrique). Le don, octroyé par la Women Entrepreneurship Finance Initiative (We-Fi), permettra d’améliorer les connaissances financières, la gestion d’entreprise et les compétences entrepreneuriales des entreprises dirigées par des femmes. Il permettra également de renforcer les fonctions de suivi-évaluation de la FCMB.



« Le soutien de la Banque à la FCMB permettra d’atteindre les objectifs de l’initiative Affirmative Finance Action for Women in Africa (AFAWA), qui vise à améliorer l’intégration des femmes en améliorant leur accès au financement », a déclaré le directeur général de la Banque africaine de développement pour le Nigéria, Lamin Barrow.



« Avec au moins 30 % des fonds de la ligne de crédit qui seront canalisés vers des entreprises appartenant à des femmes, la FCMB sera en meilleure position pour intensifier le déploiement de ses produits et services sur mesure afin de répondre aux besoins des PME et des entreprises appartenant à des femmes », a ajouté M. Barrow.



La directrice générale de la FCMB, Yemisi Edun, a déclaré : « Nous sommes heureux de collaborer avec la Banque africaine de développement afin de créer de nouvelles opportunités et d’accélérer la reprise des affaires pour les PME et les entreprises appartenant à des femmes au Nigéria après la pandémie de Covid-19, grâce à des financements et à un soutien technique. Nous sommes déterminés à collaborer pour améliorer les compétences des entrepreneurs, stimuler l’industrialisation et créer de la valeur économique, de la richesse et des emplois pour les Nigérians. »



Yemisi Edun a ajouté que cet accord témoigne de la confiance de la Banque africaine de développement dans le potentiel de croissance et les structures de gouvernance de la FCMB.



Le projet devrait améliorer l’accès au financement d’au moins 50 entreprises : 29 dans l’agro-industrie et de l’industrie manufacturière, 9 dans les énergies renouvelables et 13 dans le secteur de la santé. Il créera au moins 1000 emplois et permettra à 14 femmes entrepreneures environ d’accéder à des financements à long terme.



La Banque africaine de développement fonde sa stratégie actuelle au Nigéria sur deux piliers : le soutien au développement des infrastructures et la promotion de l’inclusion sociale par le biais de l’agro-industrie et du développement des compétences. Son portefeuille actuel au Nigéria comprend 53 opérations d’une valeur totale de 4,5 milliards de dollars. 30 de ces opérations, d’une valeur de 2,7 milliards de dollars, sont des opérations souveraines ; les 23 opérations non souveraines ont une valeur de 1,8 milliard de dollars.





