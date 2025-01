Nigéria - Boko Haram : Bilan lourd après l'attaque de Sabon Gari, des dizaines de soldats disparus

Une attaque menée par des terroristes de Boko Haram à la base opérationnelle avancée de Sabon Gari, dans la zone de gouvernement local de Damboa, dans l'État de Borno, a entraîné la récupération de plus de 12 corps de soldats nigérians et de vigilants. D'autres personnes restent portées disparues alors que les efforts de recherche continuent.



Selon un article publié ce mercredi 8 janvier par le journal nigérian Sahara Reporters, l'attaque a eu lieu samedi dernier. Plus de 12 corps ont été récupérés, mais le bilan pourrait augmenter. Des sources militaires indiquent que certains soldats sont morts en route vers l'hôpital de Maiduguri et que de nombreux soldats et vigiles manquent à l'appel.



Une source militaire a déclaré au journal qu'il est trop tôt pour fournir un chiffre exact sur les pertes, car les opérations de récupération sont toujours en cours.



Les insurgés, apparemment en grand nombre, ont envahi la base, emportant des armes et détruisant des équipements. Une équipe de renfort de la 25e Brigade de Tâche a rencontré des embuscades et des engins explosifs improvisés (EEI), compliquant les efforts de sauvetage.



Capacités des Insurgés

L'attaque a été décrite comme sophistiquée, avec l'utilisation de drones par les insurgés, ce qui soulève des inquiétudes concernant leur niveau d'organisation et leurs capacités opérationnelles. Un résident local a noté que l'augmentation des attaques pourrait être liée à des terroristes délogés du lac Tchad qui se sont repliés dans la région.





Cette situation tragique souligne les défis persistants auxquels le Nigéria est confronté en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Les efforts de recherche et de secours se poursuivent, alors que les autorités tentent de faire face à cette escalade de violence.