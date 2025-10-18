|
AFRIQUE
Nigeria : L'Armée dément catégoriquement une tentative de coup d'État contre le Président Tinubu
Alwihda Info | Par Peter Kum - 19 Octobre 2025
Ce samedi, le Quartier général de la Défense du Nigéria a démenti "catégoriquement" les informations suggérant que l'annulation des activités marquant le 65e anniversaire de l'indépendance du Nigeria, prévu le 1er octobre 2025, serait liée à une prétendue tentative de coup d'État militaire.
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur
Dans la même rubrique :
Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
|
Populaires
N’Djamena : Clôture d’une campagne sur la culture de la paix et la coexistence dans les écoles
18/10/2025
TRIBUNE & DEBATS
POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou
La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle