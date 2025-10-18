Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
AFRIQUE

Nigeria : L'Armée dément catégoriquement une tentative de coup d'État contre le Président Tinubu


Alwihda Info | Par - 19 Octobre 2025


Ce samedi, le Quartier général de la Défense du Nigéria a démenti "catégoriquement" les informations suggérant que l'annulation des activités marquant le 65e anniversaire de l'indépendance du Nigeria, prévu le 1er octobre 2025, serait liée à une prétendue tentative de coup d'État militaire.


Nigeria : L'Armée dément catégoriquement une tentative de coup d'État contre le Président Tinubu
 
Dans sa déclaration, la défense nigériane a qualifié ces informations de "fausses, trompeuses et à ignorer". L'armée a tenu à rassurer la population sur la stabilité du pays, affirmant qu'il n'y avait aucune menace militaire contre le gouvernement du président Tinubu.

 

Ce démenti intervient dans un climat de tensions politiques, où les rumeurs de coup d'État peuvent susciter l'inquiétude parmi les citoyens. L'armée a réaffirmé son engagement à maintenir l'ordre et la sécurité au Nigeria.
 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 18/10/2025

Tchad : Mission conjointe d'évaluation sécuritaire dans les camps de réfugiés de l'Est

Tchad : Mission conjointe d'évaluation sécuritaire dans les camps de réfugiés de l'Est

Tchad : Le Projet PILIER présente ses réalisations contre les inondations aux médias Tchad : Le Projet PILIER présente ses réalisations contre les inondations aux médias 18/10/2025

Populaires

N’Djamena : Clôture d’une campagne sur la culture de la paix et la coexistence dans les écoles

18/10/2025

اختتام حملة حول ثقافة السلام والعيش المشترك داخل المدارس في نجامينا

18/10/2025

Tchad : Le cabinet Nutrizen et l’IUSAH unis pour renforcer les compétences nutritionnelles des futurs professionnels de santé

18/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 17/10/2025 - Temandang Gontran

Tchad : quand les parents n’ont plus le temps, qui éduque les enfants à N’Djamena ?

Tchad : quand les parents n’ont plus le temps, qui éduque les enfants à N’Djamena ?

Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine Refus implicite de délivrer un titre de séjour « salarié » : Le tribunal administratif condamne la préfecture des Hauts de Seine 13/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter