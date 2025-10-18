Nigeria : L'Armée dément catégoriquement une tentative de coup d'État contre le Président Tinubu

Dans sa déclaration, la défense nigériane a qualifié ces informations de "fausses, trompeuses et à ignorer". L'armée a tenu à rassurer la population sur la stabilité du pays, affirmant qu'il n'y avait aucune menace militaire contre le gouvernement du président Tinubu. Ce démenti intervient dans un climat de tensions politiques, où les rumeurs de coup d'État peuvent susciter l'inquiétude parmi les citoyens. L'armée a réaffirmé son engagement à maintenir l'ordre et la sécurité au Nigeria.