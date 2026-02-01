Alwihda Info
AFRIQUE

Nigeria : La Défense face à la menace des "Drones de Terreur"


Alwihda Info | Par - 1 Février 2026


Le major-général Michael Onoja a révélé qu'Abuja mettait en place un dispositif de traçage et de blocage pour contrer l'usage croissant de drones sophistiqués dans le Nord-Est. Cette initiative vise à couper les flux d'approvisionnement et à neutraliser cette supériorité aérienne low-cost.


Nigeria : La Défense face à la menace des "Drones de Terreur"



Le Quartier général de la Défense du Nigeria a récemment annoncé son intention de collaborer avec des agences fédérales compétentes pour suivre et limiter l'utilisation des drones par les groupes terroristes.

 

Lors d'une conférence de presse à Abuja, le major-général Michael Onoja, Directeur des Opérations Médiatiques de la Défense, a exposé la montée en puissance des drones sophistiqués utilisés par les terroristes opérant dans le Nord-Est du pays pour mener des attaques ciblées contre des civils et les forces de sécurité.

 

Il a été noté que ces dernières semaines, les groupes comme Boko Haram et ISWAP ont intensifié leur utilisation des drones, accentuant les inquiétudes quant à :
  • L’évolution des tactiques des insurgés, passant d'attaques au sol classiques à des opérations hybrides.
  • Le renforcement de leurs capacités, notamment pour la surveillance, le largage d'explosifs improvisés, et la coordination d'assauts au sol.

 

Le major-général Onoja a souligné plusieurs mesures en cours :
  1. Tracer l'origine des drones utilisés par les groupes terroristes.
  2. Limiter et empêcher leur acquisition et leur déploiement par des acteurs non étatiques.


Il a indiqué que les enquêtes étaient à un stade avancé et que des mesures concrètes devraient émerger, "dans les jours ou mois à venir", en collaboration avec les agences concernées.

 

Bien qu'il n'ait pas nommé spécifiquement les agences impliquées, il est probable que cela inclut :
  • La Nigeria Civil Aviation Authority (NCAA)
  • La Nigerian Communications Commission (NCC)
  • Les services de renseignement (DSS/NSA)
  • Éventuellement des partenaires internationaux pour le traçage des composants.

 

Depuis 2025, ISWAP et d'autres groupes ont multiplié les attaques assistées par drones. Des exemples récents incluent :
  • Des assauts sur des bases militaires dans l'État de Borno entre janvier et mars 2025.
  • Des opérations de reconnaissance et le largage de grenades artisanales.

 

Cette annonce marque une étape importante dans la lutte contre le terrorisme au Nigeria, mettant en lumière le besoin urgent de stratégies adaptées face à l'évolution des tactiques des insurgés dans la région. Le gouvernement s'engage à renforcer ses capacités pour protéger ses citoyens et garantir la sécurité nationale.




 
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


