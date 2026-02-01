Nigeria : La Défense face à la menace des "Drones de Terreur"

L’évolution des tactiques des insurgés, passant d'attaques au sol classiques à des opérations hybrides.

Le Quartier général de la Défense du Nigeria a récemment annoncé son intention de collaborer avec des agences fédérales compétentes pour suivre et limiter l'utilisation des drones par les groupes terroristes.Lors d'une conférence de presse à Abuja, le major-général Michael Onoja, Directeur des Opérations Médiatiques de la Défense, a exposé la montée en puissance des drones sophistiqués utilisés par les terroristes opérant dans le Nord-Est du pays pour mener des attaques ciblées contre des civils et les forces de sécurité.Il a été noté que ces dernières semaines, les groupes comme Boko Haram et ISWAP ont intensifié leur utilisation des drones, accentuant les inquiétudes quant à :Le major-général Onoja a souligné plusieurs mesures en cours :Il a indiqué que les enquêtes étaient à un stade avancé et que des mesures concrètes devraient émerger, "dans les jours ou mois à venir", en collaboration avec les agences concernées.Bien qu'il n'ait pas nommé spécifiquement les agences impliquées, il est probable que cela inclut :Depuis 2025, ISWAP et d'autres groupes ont multiplié les attaques assistées par drones. Des exemples récents incluent :Cette annonce marque une étape importante dans la lutte contre le terrorisme au Nigeria, mettant en lumière le besoin urgent de stratégies adaptées face à l'évolution des tactiques des insurgés dans la région. Le gouvernement s'engage à renforcer ses capacités pour protéger ses citoyens et garantir la sécurité nationale.