Nigeria : La Défense face à la menace des "Drones de Terreur"

Le Quartier général de la Défense du Nigeria a récemment annoncé son intention de collaborer avec des agences fédérales compétentes pour suivre et limiter l'utilisation des drones par les groupes terroristes.
Lors d'une conférence de presse à Abuja, le major-général Michael Onoja, Directeur des Opérations Médiatiques de la Défense, a exposé la montée en puissance des drones sophistiqués utilisés par les terroristes opérant dans le Nord-Est du pays pour mener des attaques ciblées contre des civils et les forces de sécurité.
Il a été noté que ces dernières semaines, les groupes comme Boko Haram et ISWAP ont intensifié leur utilisation des drones, accentuant les inquiétudes quant à :
- L’évolution des tactiques des insurgés, passant d'attaques au sol classiques à des opérations hybrides.
- Le renforcement de leurs capacités, notamment pour la surveillance, le largage d'explosifs improvisés, et la coordination d'assauts au sol.
Le major-général Onoja a souligné plusieurs mesures en cours :
- Tracer l'origine des drones utilisés par les groupes terroristes.
- Limiter et empêcher leur acquisition et leur déploiement par des acteurs non étatiques.
Il a indiqué que les enquêtes étaient à un stade avancé et que des mesures concrètes devraient émerger, "dans les jours ou mois à venir", en collaboration avec les agences concernées.
Bien qu'il n'ait pas nommé spécifiquement les agences impliquées, il est probable que cela inclut :
- La Nigeria Civil Aviation Authority (NCAA)
- La Nigerian Communications Commission (NCC)
- Les services de renseignement (DSS/NSA)
- Éventuellement des partenaires internationaux pour le traçage des composants.
Depuis 2025, ISWAP et d'autres groupes ont multiplié les attaques assistées par drones. Des exemples récents incluent :
- Des assauts sur des bases militaires dans l'État de Borno entre janvier et mars 2025.
- Des opérations de reconnaissance et le largage de grenades artisanales.