Nigeria : Maiduguri, le laboratoire de la promotion de la culture Kanouri

Ces délégations, dirigées par l'association Entente pour le Développement, la Mutuelle et l'Assistance (ENDEMA), se sont réunies à Maidouguri avec la participation de différentes personnalités telles que les Sultans de Ngama et du Kanem. Le Sultan de N'Djamena a également été convié à cet événement d'envergure.



Selon Malloum Abba, représentant du Tchad pour l'association ENDEMA : "Aujourd'hui est un jour historique où nous nous rassemblons ici au Nigeria (Maidouguri). Notre seul objectif dans le cadre de la valorisation de notre culture est qu'elle ne reste pas figée dans les musées. Pendant plusieurs années, nous avons perdu une partie de notre patrimoine culturel. Mais avec cette initiative qui vient d'être lancée, il est essentiel que toute la communauté Kanem-Bornou soit unie pour toujours afin d'assurer une cohabitation harmonieuse entre nos peuples dans le monde entier. Que Dieu veille sur nous."



Le but principal de cette rencontre est donc double : promouvoir la paix et préserver la langue et la culture Kanouri dans toute leur diversité au sein du Kanem-Bornou. Pendant trois jours consécutifs se tiendront différents événements importants rassemblant des membres de la communauté kanouri venus des quatre coins d'Afrique et même d'Asie.



Cet événement revêt une grande importance car il permettra aux participants d'échanger leurs expériences personnelles ainsi que leurs connaissances sur les traditions ancestrales qui font partie intégrante du patrimoine kanouri. De plus, cela renforcera également les liens entre les différentes communautés kanouri dispersées à travers différents pays africains et asiatiques.



Cette rencontre marque un tournant significatif dans les efforts visant à promouvoir l'harmonie sociale et culturelle entre tous les peuples kanouris dispersés à travers le continent africain ainsi qu'en Asie. C'est une occasion unique pour célébrer fièrement leur héritage culturel commun tout en travaillant ensemble pour bâtir un avenir meilleur basé sur le respect mutuel et la compréhension interculturelle.