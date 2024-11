AFRIQUE Nigeria : dans l’Etat d’Osun, le gouverneur Ademola NJ Adeleke est au service de la population

Alwihda Info | Par Dr Florence Omisakin, journaliste indépendant et humanitaire - 4 Novembre 2024



Il est arrivé d’abord en tant que « sénateur dansant » et est maintenant le « gouverneur dansant » ; Adeleke est célèbre pour sa bonne humeur et sa propension à se lancer dans des danses de bonne humeur. Mais il y a bien plus encore, au-delà de ces mouvements de danse effervescents pour lesquels le public s'identifie à lui. Cet article dévoilera les autres facettes inspirantes du gouverneur de l'État d'Osun, son enfance, ses études, sa carrière commerciale, son parcours politique, l'enthousiasme qu'il a apporté au poste de gouverneur, son travail philanthropique et sa vie personnelle.

Né le 13 mai 1960, le gouverneur Ademola Nurudeen Jackson Adeleke, est un homme politique et homme d'affaires nigérian qui est gouverneur de l'État d'Osun depuis 2022. Sa transition rapide du monde des affaires à la politique a été à la fois fascinante et stimulante. En tant que membre de la célèbre famille Adeleke d’Ede, dans l’État d’Osun, la vie et la carrière d’Adeleke incarnent la résilience, la philanthropie et une passion pour le service à la population de son État.



Petite enfance et éducation

Ademola Adeleke est née dans l'éminente famille Adeleke, une famille bien connue de l'État d'Osun, dans l'ouest du Nigeria. Son père, le chef Raji Ayoola Adeleke, était sénateur de la deuxième République, et son frère aîné, le sénateur Isiaka Adeleke, fut le premier gouverneur civil de l'État d'Osun. Ayant grandi dans une famille politiquement active, Adeleke a été initiée à la fonction publique dès son plus jeune âge.



Il a commencé ses études primaires à l'école primaire méthodiste de Surulere, dans l'État de Lagos, avant de passer à l'école primaire Nawarudeen à Ikire, dans l'État d'Old Oyo. Pour l'enseignement secondaire, il a fréquenté l'école secondaire adventiste du septième jour à Ede et plus tard, le lycée musulman d'Ede. Après avoir terminé ses études secondaires, Adeleke a déménagé aux États-Unis pour poursuivre ses études.



Aux États-Unis, Adeleke s’inscrit à l’Université d’État de Jacksonville, en Alabama, avec une spécialisation en justice pénale et en sciences politiques. Il savait où il voulait être à l’avenir et le poursuivait sérieusement. En raison de controverses sur ses diplômes, il a ensuite poursuivi des études supplémentaires, et a obtenu un baccalauréat ès sciences en justice pénale de l'Atlanta Metropolitan State College en 2021. Ce diplôme a aidé à résoudre des questions sur son parcours universitaire, et à consolider ses qualifications en matière de gouvernance.



Carrière dans le secteur des affaires et des entreprises

Avant de se lancer en politique, Adeleke a mené une carrière réussie dans les affaires. Sa carrière en entreprise a débuté aux États-Unis, où il a travaillé chez Quicksilver Courier Company à Atlanta, en Géorgie, de 1985 à 1989. Il a ensuite accédé au poste de vice-président d'Origin International LLC, une société spécialisée dans la fabrication d'arômes et de parfums, de 1990 à 1994.



De retour au Nigeria, ces progrès se sont poursuivis lorsqu'il a occupé le poste de directeur exécutif chez Guinness Nigeria Plc de 1992 à 1999, où il a travaillé aux côtés de personnalités notables comme le général Theophilus Danjuma (à la retraite). Ses contributions à l'entreprise au cours de cette période sont bien connues. Après son mandat chez Guinness, Adeleke a rejoint Pacific Holdings Limited, une société fondée par son défunt frère, Isiaka Adeleke, et y a travaillé en tant que directeur exécutif du groupe de 2001 à 2016.



Sa carrière dans les affaires, en particulier ses rôles de direction chez Guinness Nigeria et Pacific Holdings, lui ont permis d'acquérir une expérience précieuse en matière de gestion et de prise de décision stratégique. Ces compétences se révéleront plus tard essentielles dans sa carrière politique, car elles l’aideront à résoudre des problèmes complexes, et à prendre des décisions politiques éclairées.



Carrière politique

L’entrée d’Ademola Adeleke en politique fut soudaine et tout aussi fulgurante. Cela fait suite à la mort tragique de son frère aîné, Isiaka Adeleke, en avril 2017. La mort d’Isiaka a laissé un vide important dans le paysage politique de l’État d’Osun, et beaucoup ont appelé Ademola à prendre la place de son frère.



En juillet 2017, Adeleke a contesté l'élection sénatoriale partielle d'Osun West sous la plateforme du Parti démocratique du peuple (PDP). Il a remporté une victoire écrasante, grâce à la bonne volonté, à la sympathie et à l'héritage de son défunt frère. Alors que beaucoup pensaient à tort qu'il avait gagné simplement en raison de son héritage et de son nom, il est important de se rappeler que cette Adeleke se démarquait, son caractère étant remarquable et que les gens étaient prêts à tenter leur chance avec lui.



Le temps passé par Adeleke en tant que sénateur a été assez important. Il a plaidé en faveur du développement des infrastructures et des programmes de protection sociale, et a parrainé plusieurs projets de loi visant à améliorer les conditions de vie de ses électeurs, en mettant l'accent sur l'éducation, les soins de santé et le développement rural.



En 2018, Adeleke a pris une décision audacieuse en se présentant au poste de gouverneur de l’État d’Osun. Et cela a été une surprise pour beaucoup. Pourquoi ? L'élection du gouverneur de 2018 a été très contestée, Adeleke se présentant contre Alhaji Gboyega Oyetola du All Progressives Congress (APC) et Iyiola Omisore du Parti social-démocrate (SDP). L’APC est notamment devenu le parti au pouvoir au Nigeria en 2015 et a rapidement pris le contrôle de tous les États, notamment dans le sud-ouest du pays. L'élection, qui s'est tenue le 22 septembre 2018, a été initialement déclarée non concluante par la Commission électorale nationale indépendante (CENI). Un nouveau tour était prévu et Oyetola a été déclaré vainqueur après le second tour, et ce résultat a été fortement contesté.



Adeleke a contesté le résultat de cette élection, la qualifiant de « coup d’État ». Le 22 mars 2019, le tribunal le déclare vainqueur, mais cette victoire sera de courte durée. La Cour suprême a ensuite confirmé la victoire d’Oyetola le 5 juillet 2019. Malgré ce revers, Adeleke est restée une figure clé de la politique d’Osun.



Élection et victoire du gouverneur de 2022

La résilience d’Adeleke et son engagement envers le service public l’ont amené à se présenter à nouveau au poste de gouverneur en 2022. Cette fois, il est sorti victorieux, battant le gouverneur sortant, Gboyega Oyetola, lors des élections du 16 juillet 2022. Il a remporté la victoire dans 17 des 30 zones de gouvernement local, y compris des régions clés comme Olorunda, Ede Sud, Osogbo et Odo Otin.



Sa victoire aux élections de 2022 a été célébrée comme un triomphe de la démocratie et de la volonté du peuple. La popularité d’Adeleke, en particulier parmi les jeunes et les communautés populaires, a été un facteur majeur de son succès électoral.



Gouvernance : politiques et réalisations

Depuis qu’il a pris ses fonctions de gouverneur, Ademola Adeleke s’est donné pour priorité de répondre aux besoins les plus urgents des citoyens de l’État d’Osun. Son administration se concentre sur l’amélioration de l’éducation, des soins de santé, des infrastructures et de l’autonomisation des jeunes.

-Éducation : l'une des principales priorités d'Adeleke a été la réhabilitation des écoles publiques dans tout l'État d'Osun. De nombreuses écoles étaient tombées en ruine sous les administrations précédentes, et le gouvernement d’Adeleke a rapidement réagi à ces problèmes en modernisant les installations scolaires, en fournissant du matériel pédagogique, et en améliorant le bien-être des enseignants. Adeleke reconnaît l'importance de l'éducation en tant qu'outil de développement sociétal et, en fin de compte, de croissance économique.

-Santé : l’administration d’Adeleke a également donné la priorité aux réformes des soins de santé. Son gouvernement s'est lancé dans la rénovation des centres de santé et le recrutement de personnel médical, notamment dans les zones rurales où l'accès à des soins de qualité a été historiquement limité.

-Développement des infrastructures : le gouverneur Adeleke a lancé plusieurs projets de construction et de réhabilitation de routes dans l'État d'Osun. Ces améliorations infrastructurelles visent à stimuler le commerce et l’activité économique, en améliorant la connectivité entre les différentes parties de l’État.

-Autonomisation des jeunes : comme prévu pour un dirigeant qui bénéficie d'un soutien massif parmi les jeunes, l'administration d'Adeleke a lancé de nombreux programmes d'acquisition de compétences pour autonomiser les jeunes de l'État d'Osun. Ces initiatives visent à doter les jeunes des compétences nécessaires pour réussir dans l'économie moderne, grâce à l'emploi ou à l'entrepreneuriat. Le gouverneur a également soutenu la croissance des industries créatives de l’État, notamment la musique et le cinéma, créant ainsi des opportunités permettant aux jeunes d’exceller dans ces domaines. -Construction en cours de ponts de survol à Lagere Ile Ife, Osogbo, Ede et Ilesa par le gouvernement de l'État d'Osun, sous la direction du gouverneur Ademola Adeleke.



Les progrès d'un performant

Utilisant une énergie similaire dans son élan au travail, dans les deux années qui ont suivi son arrivée au pouvoir, la gouvernance dans l'État d'Osun a dépassé les attentes et les indicateurs suivants sont clairs : Les 333 quartiers de l'État disposent désormais d'eau de forage potable.  Au cours des 100 premiers jours, il a construit plus de 20 kilomètres de routes.

-Au total, 40 communautés ont reçu la somme de 518 millions de nairas pour aider au développement des infrastructures. -18 000 personnes dans les 9 circonscriptions fédérales de l'État ont bénéficié d'opérations chirurgicales gratuites pour des maladies telles que la cataracte, la hernie, l'hypertension, le paludisme, la tuberculose, etc.

-Distribution de transformateurs aux communautés rurales pour l'électrification.

-Reprise des travaux sur la route frontière Osogbo/Ikirun/Kwara abandonnée de 20 kilomètres.

-Jusqu'à présent, plus de 3 000 autochtones de l'État ont été inscrits au régime d'assurance maladie d'Osun (OHIS), pour fournir des services de santé universels.

-L'État a désormais domestiqué le Nigeria Start-up Act, et a suivi le projet Osun Google Mapping.

-Plusieurs kilomètres de routes à double sens ont été construites dans la capitale de l'État Osogbo, Ikire, Ede, Ikirun, Ife, Iresi, Ilesa Iwo, etc.

-Des interventions critiques sous forme de réparations ponctuelles ont eu lieu sur des routes telles que Oke Fia-Dele Yes Sir, la section défaillante d'Oke Onitea, la section défaillante d'Owode, la route Lameco-Station, etc.

-Dans ce qui pourrait être décrit comme transformer l'État en un chantier de construction massif, des travaux sont en cours dans des endroits tels que la scierie Allahu Lateef qui a échoué à Ede, un projet similaire au ponceau caisson d'Owoope/Oke Ola Ajegunle à Gbogan, une autre construction de ponceau en ruine colvert à Adeeke, Iwo et les ponceaux défaillants de Shasha le long de la route Uni-Osun.

-Les centres de soins de santé primaires de l'État d'Osun, sans exception, sont en cours de rénovation.

-Des ponts et des ponts aériens sillonnent l'État, apparemment pour faciliter la circulation et relier des endroits jusqu'ici coupés de la vie urbaine aux grandes villes et aux centres-villes.



Pour un homme qui comprend l'importance du capital humain et de la main-d'œuvre pour le succès de toute entreprise, le gouverneur Adeleke a démontré une capacité inégalée à donner un sens à la vie de la main-d'œuvre de l'État d'Osun depuis son entrée en fonction. Alors qu’il s’est lancé dans la prise en charge des retenues impayées sur les salaires des travailleurs de l’État, le gouvernement Adeleke a versé plus de 2 milliards de nairas à titre d’indemnités salariales palliatives à partir de décembre 2023 ; cela comprend 15 000 N pour les fonctionnaires et 10 000 N pour les retraités.



Et, démontrant son attachement aux promesses électorales, le gouverneur Adeleke, en moins de deux ans au pouvoir, a complètement résorbé les arriérés de salaires dus à la main-d’œuvre de l’État par l’administration précédente.



De même, le bouillant gouverneur a commencé à nommer des secrétaires permanents dans l'État, contrairement au style impopulaire passé consistant à utiliser des directeurs de coordination pour servir de comptables des MDA. Pour les fonctionnaires retraités de l’État d’Osun, il n’aurait jamais pu y avoir de meilleur moment que maintenant, puisque l’administration Adeleke a délivré des certificats de caution aux retraités dans le cadre du régime de retraite qui dispose de milliards de naira au niveau de l’État et du gouvernement local.



Alors que les plans ont atteint un stade avancé pour embaucher de nouveaux enseignants dans les écoles publiques, le gouverneur apprécie également l'impact des difficultés économiques actuelles sur la population de l'État. C'est pourquoi il a créé des marchés spéciaux dans tout l'État, pour vendre ainsi de la nourriture à des tarifs subventionnés, et atténuer la forte inflation alimentaire.



Pour l’homme qui a accédé au pouvoir grâce à une vaste expérience du monde de l’entreprise, la rapidité et l’efficacité de la prestation de services sont évidemment sa plus grande force. Alors qu’il parle encore, des actions sont déjà en cours. Le 22 novembre 2024, il n'aurait passé que 24 mois en selle en tant que gouverneur exécutif de l'État d'Osun, mais ses réalisations en si peu de temps en disent long.



Peut-être en reconnaissance de sa grandeur de cœur qui a assuré la meilleure gouvernance à son peuple, en avril de cette année, la Première Dame du Nigéria, la sénatrice Oluremi Tinubu, a défié les inclinations politiques et a implanté l'école alternative pour filles dans l'État d'Osun.



Philanthropie et développement communautaire

La famille Adeleke est réputée pour ses efforts philanthropiques, et Ademola Adeleke a poursuivi cet héritage avant et pendant son mandat. Par l’intermédiaire de la fondation familiale Adeleke, les membres de la famille ont soutenu la construction d’écoles, d’établissements de santé et d’autres infrastructures publiques qui profitent aux communautés mal desservies de l’État d’Osun.



Le gouverneur Adeleke s'est également personnellement impliqué dans plusieurs initiatives philanthropiques. Il a parrainé des bourses pour des étudiants défavorisés, et soutenu des programmes visant à autonomiser les femmes et les groupes vulnérables de la société. Son travail philanthropique s'aligne sur sa vision de créer une société plus équitable, où chacun a la possibilité de réussir.



Vie personnelle

Le gouverneur Ademola Adeleke, est marié à Titilola Adeleke et Erelu Ngozi Adeleke, et ils ont huit enfants. Son fils, Adebayo Adeleke, plus connu sous le nom de B-Red, est une figure bien connue de l’industrie musicale nigériane. Adeleke est également l'oncle de l'artiste afrobeat de renommée internationale Davido. L’influence de la famille Adeleke dans la politique et le divertissement en a fait l’une des familles les plus reconnaissables au Nigeria et au-delà.



Malgré son statut de haut niveau, le gouverneur Adeleke est connu pour sa personnalité un peu vulgaire et son amour pour la musique et la danse. Sa nature joviale et sa volonté de dialoguer avec le public, l'ont rendu apprécié par de nombreux Nigérians, qui apprécient son attitude accessible et sa capacité à s'identifier.



Controverses : le scandale des certificats

Une controverse importante dans la carrière politique d’Adeleke a été l’allégation de contrefaçon concernant son certificat d’études secondaires et ses résultats au Conseil des examens de l'Afrique de l'Ouest. Ses opposants ont affirmé que le témoignage qu'il avait soumis à la CENI avait été falsifié, ce qui a conduit à un procès. Les accusations portaient sur des divergences dans les dates et les noms figurant sur ses dossiers académiques. Cependant, le tribunal a rejeté l'affaire en 2019 en raison de preuves insuffisantes, permettant à Adeleke de poursuivre sa carrière politique, sans autre entrave juridique.



Conclusion

Le parcours du gouverneur Ademola Adeleke du secteur privé à la fonction publique témoigne de sa résilience, de son inspiration et de son engagement attachant à améliorer la vie de la population de l’État d’Osun. L’accent mis par son administration sur l’éducation, les soins de santé, les infrastructures et l’autonomisation des jeunes, produit des résultats tellement positifs, jamais imaginés depuis la création de l’État. Les actions caritatives d’Adeleke et ses liens avec le peuple ont fait de lui un phare de la politique d’Osun. Son dynamisme et sa rapidité d’exercice dans la fonction publique sont, c’est le moins qu’on puisse dire, transformateurs.



