Nigeria : deux étudiants tchadiens enlevés, une rançon exigée

Dans la nuit du 4 janvier 2023, un groupe de six personnes armées de machettes a cambriolé et enlevé deux jeunes étudiants tchadiens dans la maison du professeur Djimet Danjuman Amani à Abuja, au Nigeria.



Les ravisseurs ont demandé 200 millions de naira pour la libération des étudiants, avant d'abaisser la rançon à 30 millions de naira.



Selon un témoin, Abdallah, qui a reçu des images et vidéos de la scène, les ravisseurs ont essayé de forcer la grande porte, mais ont été confrontés à un système de sécurité solidement installé. Ils ont donc contourné les portails pour entrer par une fenêtre.



La police nigériane enquête sur cette affaire. Le professeur Djimet demande l'aide du gouvernement tchadien dans cette situation et met en avant la vie de ses neveux comme la chose la plus importante.