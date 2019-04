Nigeria : frappes aériennes de l'armée sur la forêt de Sambisa, repère de Boko Haram

L'armée de l'air nigériane a déclaré que sa force opérationnelle aérienne (OPC) de « l'opération LAFIYA DOLE » avait détruit des véhicules et neutralisé des terroristes de Boko Haram lors d'un opération dans la forêt de Sambisa, repère de Boko Haram, informe le Daily Post.



Le commodore de l’air, Ibikunle Daramola, directeur des relations publiques et de l’information de l'armée de l'air, l’a fait savoir dans un communiqué publié jeudi à Abuja, précisant que l’opération avait eu lieu mercredi.



« L’opération a eu lieu hier, le 24 avril, après qu’une mission de routine du programme de surveillance et de reconnaissance du renseignement de l’armée de l’air nigériane ait observé des activités importantes ainsi que des véhicules utilisables dissimulés sous des arbres dans un atelier de véhicules de Boko Haram précédemment abandonné .



« En conséquence, l'ATF a utilisé un Alpha Jet pour attaquer l'endroit.



"Au-dessus de la zone cible, certains des combattants de Boko Haram ont été vus en train de fuir mais ont été éliminés par les frappes réussies d'Alpha Jet, qui ont également causé la destruction de deux véhicules et d'autres équipements à l'atelier", a-t-il déclaré.



Le porte-parole a assuré que l'armée de l'air, opérant de concert avec les forces de surface, poursuivrait ses opérations pour dégrader complètement les terroristes du nord-est.