Nigeria : frappes aériennes dévastatrices de l'armée de l'air contre Boko Haram au nord-est

La force opérationnelle aérienne de l'armée de l'air nigériane de l'opération LAFIYA DOLE a infligé de lourdes pertes à des éléments de l'État islamique en Afrique de l'Ouest, dans le cadre de frappes aériennes dévastatrices menées à Tumbun Hamma, au bord du lac Tchad, dans l'Etat de Borno.



Le directeur des relations publiques et de l'information de l'armée de l'air, Ibikunle Daramola, a déclaré ce samedi dans un communiqué que l'opération avait eu lieu vendredi.



"L’attaque a été menée à la suite de renseignements crédibles selon lesquels les terroristes, qui avaient fui la série de frappes aériennes menées par les forces aériennes nigérianes, nigériennes et tchadiennes, ont convergé autour de l’axe général Malkanori-Tumbun Rego, situé dans le nord de l’État de Borno, à Tumbun Hamma", selon l'armée de l'air.



L'armée de l'air a également publié une vidéo des frappes aériennes.



Le responsable de l'armée de l'air a expliqué que l'attaque avait été précédée d'une série de missions de renseignement, de surveillance et de reconnaissance confirmant la présence massive de terroristes dans plusieurs structures, ainsi que de leurs éléments logistiques, disséminés dans la petite colonie.



"En conséquence, l'armée de l'air a mobilisé un avion Alpha Jet pour attaquer l'endroit, enregistrant un impact direct réussi au centre de la zone cible, ce qui a conduit à la neutralisation de plusieurs terroristes ainsi qu'à la destruction de leurs structures et de leur logistique ", a-t-il déclaré.



M. Daramola a déclaré que l'armée de l'air, opérant de concert avec les forces au sol, poursuivrait ses opérations en vue d'éliminer complètement les terroristes du nord-est.



Des attaques au Tchad



Une mine a explosé ce samedi à Ngouboua, dans la province du Lac, au passage d'un convoi de l'armée tchadienne. Le bilan est de six morts et 11 blessés. Le caméraman de la Télé Tchad, Obed Nangbatna, fait parti des victimes, a appris Alwihda Info.



23 combattants de Boko Haram ont été éliminés à Berkara, près de Ngouboua, dans des affrontements avec l'armée tchadienne, dans la nuit de samedi.