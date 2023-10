Nigeria : la Banque mondiale pourrait accorder un prêt de 1,5 milliard de dollars

Le gouvernement nigérian a l'intention de demander un prêt de 1,5 milliard de dollars auprès de la Banque mondiale, pour combler son déficit budgétaire, a rapporté le journal nigérian This Day.



Selon le ministre nigérian des Finances, Wale Edun, les autorités du pays se sont déjà mises d'accord sur un plan pour recevoir des fonds de la Banque mondiale, y compris des financements préférentiels de l'Association internationale de développement, une filiale de la Banque mondiale.



Ce financement est nécessaire, entre autres, pour mettre en œuvre des réformes économiques visant à accélérer la croissance économique et à soutenir plus de 40% des 200 millions de personnes vivant au Nigeria en pauvreté.



Au cours des huit dernières années, la dette publique du Nigeria a été multipliée par huit, dépassant les 110 milliards de dollars, rapporte l'agence.