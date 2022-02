AFRIQUE Nigeria : la prévention pour empêcher les enfants de mourir du saturnisme

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 18 Février 2022

Médecins Sans Frontières (MSF) a remis aux autorités étatiques son projet de lutte contre le saturnisme à Zamfara, dans le nord du Nigeria.

Les enfants ne meurent plus d’intoxication au plomb dans la région, plus de 11 ans après qu’une contamination environnementale ait causé la mort de centaines d'enfants.



En mars 2010, MSF a reçu une alerte concernant le décès de plus de 400 enfants morts en l'espace de six mois dans plusieurs villages de l'État de Zamfara, au Nigeria. Des tests de laboratoire ont confirmé des niveaux élevés de plomb dans le sang des survivants. La cause première de l'empoisonnement est due à la contamination de l'environnement par des activités minières artisanales dangereuses dans la région, où les gisements d'or contiennent une concentration inhabituellement élevée de plomb. Le plomb peut provoquer de graves lésions cérébrales et la mort chez les enfants.



« L'exploitation minière artisanale se poursuivait depuis une décennie dans cette région. Les gens ont fait des villages des sites de transformation et ont contaminé l'environnement pendant de nombreuses années. Les enfants étaient exposés à la poussière et au sol contaminés dans ces villages », explique Benjamim Mwangombe, coordinateur de projet MSF.



Entre juin 2010 et août 2013, TerraGraphics International Foundation, une organisation d'ingénierie environnementale, a fourni une formation en gestion environnementale à l'agence d'assainissement environnemental de l'État de Zamfara (ZESA). En partenariat avec la communauté, huit villages dans les zones d'Anka et de Bukkuyum ont été assainis, grâce à l’élimination des sols contaminés et des déchets de traitement des minéraux des zones résidentielles ainsi que des puits et des étangs.



Entre mai 2010 et décembre 2021, MSF a dépisté le saturnisme chez 8 480 enfants de moins de cinq ans. Plus de 80 % d'entre eux ont été inscrits à un programme médical de traitement du plomb et 3 549 enfants ont reçu une longue thérapie par chélation pour éliminer le plomb de leur sang.



En avril 2015, cinq ans après l'épidémie de Zamfara, une autre épidémie de saturnisme a été découverte au sein de deux villages de l'État du Niger, au Nigeria. Elle a également été causée par l'exploitation aurifère artisanale et a entraîné la mort d'au moins 30 enfants. MSF a fourni un traitement par chélation à 139 enfants peu après l'assainissement et a remis le projet aux autorités de l'État du Niger et aux chefs traditionnels en octobre 2018.



L'assainissement et la thérapie par chélation sont non seulement très coûteux, mais également insuffisants pour éliminer le risque de saturnisme dans les communautés. En raison de la pauvreté endémique et du manque d'autres possibilités d'emploi dans la région, l'exploitation minière à petite échelle reste la seule option pour de nombreuses personnes.



Beaucoup d’entre elles n'étaient pas conscientes des risques sanitaires causés par leurs pratiques minières. Certaines zones précédemment assainies ont été à nouveau contaminées. Les mineurs ont reçu des informations et des outils pour réduire l'exposition pendant les activités d'extraction et de traitement, et pour minimiser la contamination hors site.



Près de 12 ans après le début de l'intervention de MSF dans la région, plus aucun enfant ne meurt du saturnisme à Zamfara. Par conséquent, MSF a remis le programme aux différents ministères concernés du gouvernement de l'État de Zamfara, au conseil de l'émirat d'Anka et à la communauté locale au début du mois de février 2022. L'un des facteurs clés de ce succès a été l'implication d'organisations internationales ayant une expertise en matière de santé environnementale, d'exploitation minière plus sûre et de santé au travail, qui ont complété la réponse médicale de MSF.



Afin que les solutions soient durables et pour éviter que des enfants ne meurent à nouveau d'empoisonnement au plomb, tous les partenaires doivent rester engagés dans la promotion et le maintien de pratiques minières sûres.





