Nigeria : le président Buhari promulgue la loi historique sur l'industrie pétrolière

Le projet de loi sur l'industrie pétrolière, tant attendu, a été officiellement promulgué, un mois après avoir été voté par les deux chambres de l'Assemblée nationale.



Après vingt ans de délibérations et de révisions, le projet de loi historique sur l'industrie pétrolière (Petroleum Industry Bill, PIB) du Nigeria a été officiellement promulgué par le président Muhammadu Buhari. La signature du PIB intervient un mois après son adoption par la Chambre des représentants et le Sénat nigérian, et devrait augmenter considérablement les investissements en fournissant un cadre aux activités pétrolières et gazières du pays.



En mettant l'accent sur la sécurité et la transparence des investisseurs, ainsi que sur l'amélioration de l'attractivité du secteur pour les investissements internationaux, le PIB nouvellement adopté devrait faire du Nigeria l'un des principaux marchés énergétiques d'Afrique. En intégrant 16 lois pétrolières en un seul document complet et cohérent, qui fournit un cadre pour stimuler la production de pétrole et de gaz, le PIB accélérera l'investissement et le développement dans un paysage post-COVID-19.



La signature du PIB représente un moment important pour le Nigéria, et devrait stimuler les investissements étrangers grâce à un environnement favorable établi, les développements énergétiques à grande échelle grâce à un cadre réglementaire productif et cohérent, et une participation locale accrue grâce à des politiques axées sur le contenu local. En conséquence, le projet de loi a ouvert la voie à un afflux de nouveaux développements, et la Semaine africaine de l'énergie (AEW), qui se tiendra au Cap du 9 au 12 novembre 2021, vise à le souligner.