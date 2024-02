Nigeria : le projet d'énergie intégrée d'Aba de 141 MW mis en service

Le Projet d’énergie intégrée d'Aba de 141 MW (Aba IPP), un projet financé par Afreximbank, a été officiellement mis en service dans l'État d'Abia par le Vice-président de la République fédérale du Nigéria, S.E. Kashim Shettima. Premier projet de ce type au Nigeria, Aba IPP est une initiative pionnière capable de générer et de distribuer 141 MW de sa production d'électricité dans neuf administrations locales (LGA) de la zone périphérique d'Aba.



Une distribution adéquate de l'énergie est fondamentale pour le développement national et joue un rôle crucial dans la facilitation de l'industrialisation et du commerce. Reconnaissant les défis du secteur tels que l'insuffisance des liquidités, le niveau élevé de la dette et le manque de rentabilité, Afreximbank continue de soutenir les projets énergétiques sur le continent et a engagé plus de 4,6 milliards de dollars US dans le secteur de l'électricité en Afrique depuis sa création. Avec environ 900 millions de dollars US de financement au Nigéria, la Banque est l'un des principaux bailleurs de fonds du secteur électrique nigérian. En 2021, Afreximbank a accordé un prêt à terme de 50 millions de dollars US à Geometric Power Limited pour soutenir l'achèvement de l'infrastructure de production et de distribution, la mise en service du gazoduc et le début des opérations du projet.



Aba IPP est unique car c'est la seule compagnie d'électricité au Nigeria qui soit totalement intégrée verticalement avec des capacités de production et de distribution intégrées. Ce modèle garantit qu’Aba IPP peut fournir de l'électricité directement à sa communauté immédiate, en donnant la priorité aux besoins locaux et en distribuant le surplus d'électricité au réseau électrique national du Nigeria. Cette approche novatrice garantit une alimentation électrique régulière dans la zone clôturée et permet de relever les défis liés au réseau électrique national. En outre, la structure intégrée favorise la création de valeur grâce à une meilleure gestion des coûts aux différents stades de la chaîne de valeur énergétique : production, distribution et collecte.



Benedict Oramah, Président d'Afreximbank et du Conseil d'administration de la Banque, a déclaré lors de la cérémonie officielle de lancement : « Afreximbank est fière de participer à cette grande réalisation au Nigeria. La centrale électrique d'Aba, d'une capacité de 141 MW, démontre ce qui peut être réalisé lorsque les acteurs des secteurs public et privé unissent leurs forces pour avoir un impact sur l'humanité. En tant que chef de file du commerce et des initiatives d'industrialisation en Afrique, nous pensons que ce sont des projets tels que cet IIP qui catalyseront le commerce et le développement économique au Nigeria et dans toute la région ».



Aba IPP est doté d'une infrastructure de classe mondiale, notamment de trois turbines à gaz GE LM6000, d'une capacité de production de 47 MW chacune. La centrale est également équipée d'un gazoduc de 27 km pour assurer un approvisionnement régulier en combustible, de trois sous-stations de distribution remises en état, de cinq nouvelles sous-stations supplémentaires et de 140 km de lignes 33kV/11kV utilisant des câbles à fibre optique pour une communication de données sans faille.



Stratégiquement positionnée dans le sud-est industriel du Nigeria, la métropole d'Aba est l'une des zones commerciales les plus en vue d'Afrique de l'Ouest. Elle est réputée pour ses industries artisanales et ses petites entreprises spécialisées dans la fabrication d'articles en cuir, de tissus et de services connexes. Outre l'amélioration de la fourniture et de la fiabilité de l'électricité, Aba IPP devrait renforcer les efforts d'industrialisation et accroître la production des petites et moyennes entreprises, ainsi que des industries locales.



Selon Geometric Power, plus de 370 000 emplois directs et indirects devraient être créés pendant la phase opérationnelle du projet. En outre, il existe d'importants avantages indirects pour les industries de soutien, notamment le développement de l'infrastructure routière, l'amélioration des services locaux, y compris l'amélioration de l'approvisionnement en eau, des écoles et des installations de soins de santé, une hausse de la productivité agricole en raison d'une alimentation électrique plus fiable, ainsi qu'un soutien accru aux programmes d'électrification rurale et l’augmentation des possibilités de tourisme et de loisir.