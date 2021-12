AFRIQUE Nigeria : "les conflits éleveurs-agriculteurs ont tué six fois plus que Boko Haram"

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 13 Décembre 2021

Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Moussa Faki Mahamat, s'est exprimé le 9 décembre à la session du Conseil de sécurité des Nations Unies sur la thématique de la sécurité dans le contexte du terrorisme et des changements climatiques. Il a abordé la question des conflits entre éleveurs et agriculteurs.





"L’émergence massive de la jeunesse comme résultat humain de l’explosion démographique accroit de façon préoccupante les pressions excessives sur les ressources naturelles", selon le président de la Commission de l'UA.



Dans les pays du G5-Sahel, le quart du budget national est englouti par les dépenses militaires au détriment des secteurs sociaux, éducation et santé, eau et sécurité alimentaire.



D’où viennent les violences multiples entre éleveurs et agriculteurs ? Moussa Faki a apporté une réponse : "l’accès aux ressources en perpétuelle diminution, ou leur inégale répartition, du fait des changements climatiques, creuse les écarts et les inégalités qui engagent dans toutes les voies de l’aventure et du terrorisme. La migration et ses filières et réseaux criminels, les trafics de tous genres, la transhumance chaotique et l’exode rural complètent un tableau déjà passablement terne".



D'après lui, "la rareté des ressources, voire les pénuries en eau et ressources agroalimentaires, notamment nourrissent les conflits intercommunautaires. N’oublions pas que les conflits entre éleveurs et agriculteurs ont tué au Nigéria, dans la région du Middle Belt, six fois plus que le conflit avec Boko Haram !"



De la sorte, ces phénomènes créent les conditions favorables à la floraison des entités non étatique, en tête desquelles se trouvent les groupes terroristes pour influencer, désorienter, endoctriner, intoxiquer, recruter, armer et entrainer des milliers de jeunes dans les chemins de la mort et la destruction comme voie de salut et de construction de destins chimériques et illusoires.



Pour lui, c'est sur ce terrain à la fois idéologique, social, économique et existentiel que se situe la vraie confrontation entre les efforts étatiques nationaux et continentaux avec le terrorisme et autres formes de déviances. La dépendance à l’égard de l’agriculture et l’élevage dans les contrées prises à titre d’exemple, jette dans le seul Sahel plus de 50 millions de personnes dans la précarité, faisant d’eux des cibles faciles du Djihadiste et toutes autres formes de violents vecteurs porteurs de crises.



Les emplois fournis par le secteur agricole varient de 25% au Burkina à 75% au Niger. Ce qui donne une mesure exacte de l’ampleur des couloirs ouverts devant l’expansion du cancer terroriste et de ses différentes métastases à l’échelle de tout le continent, révèle Moussa Faki Mahamat. "Lorsque nous mettons en corrélation ces conséquences des changements climatiques avec les facteurs d’aggravation des frustrations que sont la sous et/ou la mal gouvernance, la corruption, la marginalisation, l’exclusion politique, sociale et communautaires, nous comprendrons comment la promotion des trajectoires de déviances s’ouvrent des boulevards immensément vastes."

