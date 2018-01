Nigeria : polémique autour de la prétendue nationalité tchadienne du nouveau chef des services secrets

Les rumeurs autour du nouveau chef des services de renseignements ne faiblissent pas au Nigeria. La présidence du Nigeria a réagi ce dimanche à travers un communiqué de presse, à la suite de la polémique née de la nomination d'Ahmed Raouf Abubakar à la tête de l'agence nationale du renseignement (NIA).



Le président Buhari a nommé mi-janvier cet ancien agent des services secrets extérieurs à la retraite. Ahmed Raouf Abubakar a précédemment occupé différents postes de responsabilités aux renseignements extérieurs.



"Beaucoup de demi-vérités, de désinformation et de mensonge pur et simple ont éclatés à l’annonce de la nomination du nouveau directeur-général de la National Intelligence Agency (NIA), en la personne de Monsieur Ahmed Raouf Abubakar", a souligné la présidence du Nigeria.



Certaines de ces "histoires infondées" affirment qu’Abubakar est né et a grandi au Tchad, et qu'il détiendrait la double nationalité (nigériane et tchadienne), ce qui l'empêcherait d'occuper cette "position sensible". Le nouveau directeur de la NIA a également été accusé de ne pas avoir réussi son examen de promotion, ou encore qu'il serait marié à une marocaine.



La présidence nigériane a balayé toutes ces rumeurs. "Tous ceux-ci ont été largement diffusés sur le social et certains grands médias", a-t-elle répliqué.



Originaire de l'Etat de Katsina, Abubakar s'est installé au Tchad "à un moment de sa vie". Le nouveau directeur a fait son école primaire à N'Djamena (ex-Fort-Lamy). Il est ensuite retourné au Nigeria pour son enseignement secondaire et universitaire. "Il n'a jamais, à aucun moment, eu la nationalité tchadienne", a assuré la présidence du Nigéria.



"Il faut mettre les choses au clair. Le nouveau directeur a fait ses preuves et a eu du mérite. Sa seule femme est originaire de l'Etat de Katsina, de la même communauté. L'histoire d'être marié à une marocaine est totalement fausse", selon la présidence du Nigeria.



Le Président Buhari a nommé le nouveau directeur pour son "travail étroit avec lui au cours des deux dernières années". Buhari "croit sincèrement qu'il ajoutera de la valeur à la NIA".