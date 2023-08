AFRIQUE Nigeria : suppression de la subvention sur les carburants et réforme du taux de change

Le discours de Bola Ahmed Tinubu révèle une vision claire et ambitieuse pour surmonter les défis économiques actuels du Nigeria. En supprimant la subvention sur les carburants et en réformant le système de taux de change, Tinubu vise à rétablir l'équité et à promouvoir le bien-être du plus grand nombre. Les mesures annoncées pour stimuler le secteur manufacturier, soutenir les MPME et investir dans l'agriculture et les infrastructures démontrent l'engagement du gouvernement à créer une économie plus productive et prospère pour tous les Nigérians.

Dans un discours éloquent, le président du Nigeria, Bola Ahmed Tinubu a adressé à la nation nigériane un message clair concernant les politiques économiques mises en place pour affronter les sérieux défis économiques auxquels le pays fait face. Abordant des questions cruciales telles que la suppression de la subvention sur les carburants, la réforme du système de taux de change, et les mesures pour stimuler le secteur manufacturier et les petites entreprises, Tinubu a présenté une vision ambitieuse pour une économie plus productive et équitable.



La fin de la subvention sur les carburants



Bola Ahmed Tinubu a expliqué pourquoi la subvention sur les carburants était devenue obsolète et nuisible pour l'économie nigériane. Il a souligné que les ressources qui étaient autrefois destinées à la subvention pourraient être mieux utilisées pour des secteurs tels que les transports publics, les soins de santé, l'éducation et la sécurité nationale. Cette décision, bien que difficile pour certains, était nécessaire pour éliminer l'influence d'un petit groupe d'individus puissants qui menaçaient l'équité de l'économie et l'intégrité de la gouvernance démocratique.



Réforme du système de taux de change



Le discours de Bola Ahmed Tinubu a également mis en lumière les défauts du système de taux de change à multiples voies, qui favorisaient la spéculation monétaire et bénéficiaient à une poignée de personnes au détriment du développement économique plus large. En mettant fin à ce système, Tinubu a cherché à rétablir l'équité et à lutter contre l'accumulation illicite de richesses.



Mesures pour stimuler l'économie



Pour atténuer les effets de la réforme économique actuelle sur les citoyens, Tinubu a annoncé des mesures visant à soutenir le secteur manufacturier et les petites entreprises. Un fonds de 75 milliards de nairas sera déployé pour financer 75 entreprises prometteuses, tandis que le secteur des micro, petites et moyennes entreprises (MPME) recevra un investissement de 125 milliards de nairas. Ces initiatives permettront de créer des emplois, de favoriser la croissance économique durable et d'accroître l'inclusion financière.



Soutien à l'agriculture et à la sécurité alimentaire



Le nouveau dirigeant nigérian a mis l'accent sur l'importance de l'agriculture pour la sécurité alimentaire et le développement économique. Des programmes d'investissement ambitieux pour cultiver des milliers d'hectares de riz, de maïs, de blé et de manioc sont prévus, ciblant en particulier les petits agriculteurs et les acteurs du secteur privé. Des mesures pour maintenir les prix des denrées alimentaires abordables, telles que la mise à disposition de céréales à partir des réserves stratégiques, ont également été annoncées.



Investissement dans les infrastructures et le transport



Bola Ahmed Tinubu a souligné l'importance des infrastructures pour soutenir la croissance économique et améliorer la qualité de vie des Nigérians. Des investissements importants seront réalisés dans les infrastructures de santé et d'éducation, ainsi que dans le transport en commun, pour rendre les déplacements plus abordables et plus efficaces.





