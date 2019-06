Nomination d’un nouveau PDG au directoire d’Ecolog

Ecolog (https://Ecolog-International.com/fr), fournisseur de premier plan de services dans le domaine de la chaîne d’approvisionnement et de la logistique, de la construction, de la gestion des installations et des services environnementaux a nommé Ali Vezvaei au poste de directeur général et de porte-parole du directoire.

En tant que cadre reconnu et maintes fois primé dans les secteurs industriels de l'énergie et des hydrocarbures depuis près de de vingt ans, M. Vezvaei apportera son expertise avérée dans le domaine du management d’équipes afin d’accompagner le développement international d’Ecolog. Avant de rejoindre Ecolog, il fut président et directeur général de Bilfinger pour le Moyen-Orient. Il a été auparavant président de Linde AG Engineering dans la région MENA, après avoir passé un peu plus de dix ans chez Siemens, où il a occupé divers postes de direction régionaux et mondiaux. Son profil et sa grande expérience commerciale dans le domaine de la technologie, des projets et services correspondent parfaitement avec la vision et la stratégie d'Ecolog qui vise à accroître sa présence mondiale, élargir son portefeuille de clients tout en garantissant une excellence opérationnelle.

« L’arrivée de M. Vezvaei renforcera le directoire performant d’Ecolog. Ensemble cette équipe va permettre à Ecolog d’aller de l’avant et de renforcer sa position déjà solide en tant que pionnier de ce marché » a ajouté Nazif Destani, fondateur d’Ecolog.

Ecolog, qui opère dans plus de 35 pays, fournit des solutions clés en main et des services personnalisés aux gouvernements et au secteur de la défense, ainsi qu’à des organisations humanitaires et à des clients commerciaux dans les secteurs pétroliers et gaziers, de même que dans ceux des mines, de l’énergie et des infrastructures.

Contact de presse :

press@ecolog-international.com

www.Ecolog-International.com

À propos d'Ecolog International :

Ecolog (https://Ecolog-International.com/fr) est un fournisseur de premier plan de services dans le domaine de la chaîne d’approvisionnement et de la logistique, de la construction, de la gestion des installations et des services environnementaux. Constituée il y a près de deux décennies, la société Ecolog a réalisé plus de 1,100 projets et est maintenant active dans plus de 36 pays, s’appuyant sur un vivier de 12,000 personnes talentueuses et impliquées dans plus de 150 sites à travers le monde.

Ecolog, dont le siège social se trouve à Dubaï, aux Émirats Arabes Unis, fournit ses services de support critiques dans un large éventail d’environnements, y compris certains des endroits les plus reculés et difficiles du monde.Les programmes de responsabilité sociétale d’Ecolog favorisent les partenariats avec des établissements d’enseignement et mettent en place des infrastructures scolaires mobiles au sein des communautés rurales des pays dans lesquels nous intervenons. Pour plus d’information, visitez notre site internet : https://Ecolog-International.com/fr

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/new-ceo-join...