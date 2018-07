AFRIQUE Nominations à la direction des opérations régionales de la Banque africaine de développement

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 19 Juillet 2018 modifié le 19 Juillet 2018 - 23:00



Le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi A. Adesina, a le plaisir d’annoncer les nominations suivantes au sein de la haute direction :



Marie-Laure Akin-Olugbade (née Ndongo-Seh), Directrice générale du Bureau régional de développement et de prestation de services pour l’Afrique de l’Ouest



La Banque africaine de développement est heureuse d’annoncer la nomination de Marie- Laure Akin-Olugbade au poste de directrice générale du Bureau régional de développement et de prestation de services pour l’Afrique de l’Ouest, à compter du 1er mai 2018.





De nationalité camerounaise, Marie-Laure était jusqu’à cette nomination directrice générale adjointe du Bureau régional pour l’Afrique de l’Ouest. Elle compte à son actif plus de vingt-sept ans d’expérience dans le domaine du développement en Afrique. Elle a rejoint la Banque en 1991 comme assistante aux Finances et a, depuis, occupé divers postes, dont celui de spécialiste principale de l’investissement, analyste financière principale, chef de la Division des services techniques financiers, représentante résidente et coordonnatrice des plateformes régionales de partenariats public-privé. Au fil des ans, elle a joué un rôle de leadership technique, opérationnel et stratégique dans divers aspects des programmes de travail de la Banque et a coordonné et fourni des services consultatifs, notamment la conduite de dialogues multidonateurs au nom de la Banque.



En tant que directrice générale adjointe pour la région Afrique de l’Ouest, Marie-Laure a également assumé les fonctions de chef de bureau pays pour Cabo Verde, la Côte d’Ivoire, la Gambie et la Guinée-Bissau, et a dirigé des équipes multidisciplinaires et multiculturelles de la Banque, afin de concevoir et de mener à bien des transactions commerciales de grande envergure dans quatorze pays. En parallèle, elle a géré un portefeuille très performant d’opérations souveraines et non souveraines à l’appui des High 5 de la Banque.



En sa qualité de représentante résidente de la Banque au Ghana entre 2010 et 2016, elle a dirigé l’équipe chargée de la conception, de la structuration, de la négociation, du traitement, de l’exécution et du suivi du portefeuille de la Banque, y compris les opérations du secteur privé, les petites et moyennes entreprises, les partenariats public-privé dans la production d’électricité comme dans les industries du tourisme ou de l’hôtellerie, entre autres. Sous sa direction, le pays a enregistré une croissance de 100 % des opérations non souveraines sur une période de trois ans.



Auparavant, Marie-Laure avait occupé le poste de chef de la Division des services techniques et financiers du Département de la trésorerie de la Banque, entre 2008 et 2016. À ce titre, elle a piloté l’élaboration et la mise en œuvre d’opérations financières novatrices au Nigeria, au Botswana et aux Seychelles, et a mis en place le cadre et les lignes directrices concernant la gestion des risques à l’échelle de la Banque. Elle a également siégé dans divers comités statutaires tels que l’Équipe d’évaluation des projets, et a présidé plusieurs réunions du Comité de gestion actif-passif. En 2010, elle a dirigé la rédaction et la publication du Guide de la Banque sur les produits dérivés et à revenu fixe en Afrique.



Marie-Laure est titulaire d’un master en économie appliquée de l’Université Paris-IX Dauphine, en France, et d’une licence en économie appliquée de la même université. Elle détient également un diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion et évaluation de projets.

Serge Marie Z. N’guessan, Directeur général adjoint du Bureau régional de développement et de prestation de services pour l’Afrique de l’Ouest



La Banque africaine de développement est heureuse d’annoncer la nomination de Serge Marie Z. N’Guessan, au poste de directeur général adjoint du Bureau régional de développement et de prestation de services pour l’Afrique de l’Ouest, à compter du 1er mai 2018.



De nationalité ivoirienne, Serge était jusqu’à cette nomination chef du bureau pays de la Banque africaine de développement au Sénégal, depuis 2017. Il apporte à ce nouveau poste plus de trente ans d’expérience diversifiée en développement international, acquise au Canada, aux États-Unis et dans plusieurs pays d’Afrique. Son expertise couvre plusieurs domaines tels que la conception, la gestion et l’ingénierie de projets, la gouvernance, la coordination des



donateurs, ainsi que les opérations stratégiques, la collaboration et le dialogue avec les pays. Il a rejoint la Banque africaine de développement en 2005 en tant qu’architecte supérieur, spécialiste de la mise en œuvre. Depuis, il a occupé plusieurs postes, dont celui de spécialiste principal des achats, spécialiste en chef de la gouvernance et représentant résident du Bureau pays au Togo.



Dans son rôle plus récent de chef de bureau pays pour le Sénégal, Serge a rapidement mobilisé le personnel du Bureau pour renforcer le programme de travail et le dialogue avec les autorités sénégalaises sur des questions stratégiques et opérationnelles clés. En peu de temps, il a considérablement amélioré la performance du portefeuille de la Banque africaine de développement au Sénégal. Il a également amélioré la qualité du portefeuille au regard de plusieurs indicateurs de performance clés. Le pourcentage de projets difficiles est passé sous le seuil institutionnel, pendant que le taux de décaissement a augmenté de façon significative.



En tant que représentant résident du Bureau pays au Togo entre 2011 et 2017, il a été le pionnier de l’ouverture réussie dudit Bureau en 2012 et a facilité la conduite d’un dialogue de grande qualité et la fourniture de conseils techniques aux autorités togolaises et béninoises, en partenariat avec d’autres agences d’exécution. Il a aidé à améliorer les indicateurs clés de performance et la visibilité, et à accroître considérablement la taille du portefeuille et les taux de décaissement. À l’appui du programme des High 5 de la Banque, Serge a piloté les efforts de développement des activités et d’investissement, et a permis d’élaborer une solide réserve de projets bancables pour l’accélération de la prestation de services au Togo et en République du Bénin.



Avant de rejoindre la Banque africaine de développement, Serge a travaillé comme associé, chef de division au sein du cabinet Omira Incorporated au Canada, de 1996 à 2000 ; chef de projet à Drigo Land and Livestock, à Denver, Colorado ; et chef d’unité des travaux de génie civil à la Société ivoirienne de conception et de réalisation d’architecture, entre 1987 et 1989.



Serge est titulaire d’un doctorat en planification régionale et urbaine de l’Université de Montréal, au Canada, d’une maîtrise en architecture de l’Université du Colorado, à Denver aux États-Unis et d’un diplôme d’ingénieur de génie civil de l’École nationale supérieure des travaux publics de Yamoussoukro, en Côte d’Ivoire.





Dans la même rubrique : < > Togo : de nouvelles mesures d’apaisement politique Réforme dans le secteur de l’énergie au Burkina Faso : Un prêt de 18 M€ de la BAD Cameroun : 4 soldats arrêtés après l'exécution filmée de femmes et enfants