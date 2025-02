Nord du Cameroun : Fin de cavale pour les présumés auteurs de l'enlèvement d’un chef traditionnel

Procédure judiciaire



Après leur arrestation, les deux suspects ont été placés en garde à vue administrative, une mesure signée par le gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté Edi'i. Ils seront ensuite déférés devant le Tribunal Militaire de Garoua pour être jugés.



Contexte de l'insécurité



La ville de Touboro et le département du Mayo Rey, qui partagent des frontières avec le Tchad et la Centrafrique, sont confrontés depuis plusieurs années au phénomène des prises d'otages et des demandes de rançons. Les enlèvements sont fréquents dans cette zone, ce qui crée un climat d'insécurité pour les populations locales.



Engagement des forces de l'ordre



Cette arrestation témoigne de l'engagement des fontionnaires de la police de la région du Nord à lutter contre l'insécurité dans la région. Les autorités camerounaises sont déterminées à mettre fin à ces actes criminels et à garantir la sécurité des populations.