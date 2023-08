Norvège : TotalEnergies acquiert une participation de 40 % dans un permis d’exploration pour du stockage de CO2

Situé à 120 kilomètres au large de Bergen, par une profondeur d’eau de 200 mètres, le permis ExL004 couvre une surface de 453 km2. Il jouxte le permis sur lequel le projet « Northern Lights » de stockage de CO2 (TotalEnergies, 33 %) est en cours de développement et dont la première phase doit démarrer en 2024.



ExL004 est opéré par Wintershall DEA Norge, qui détient une participation de 60 %. La transaction est soumise aux conditions habituelles, notamment l’accord final des autorités concernées.



« Cette transaction est une étape importante pour la croissance de notre activité de stockage de CO2 : sous réserve d’une exploration positive, ce permis pourrait permettre le stockage de plusieurs centaines de millions de tonnes de CO2, issus des secteurs industriels les plus difficiles à décarboner en Europe », a déclaré Arnaud Le Foll, Directeur New Business – Neutralité Carbone de TotalEnergies. « Entre le démarrage de Northern Lights prévu en 2024 et le développement en cours de plusieurs autres projets aux Pays-Bas, au Danemark et au Royaume-Uni, TotalEnergies constitue un portefeuille de classe mondiale pour le stockage du CO2 en mer du Nord. La Norvège y jouera un rôle de premier plan grâce à la qualité de ses stockages géologiques et au soutien de ses politiques publiques ».