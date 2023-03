"Nous savons que la justice est enterrée au Tchad, mais nous allons la déterrer"

Le porte-parole des organisations des personnes handicapées (OPH), Ali Ossignbede Justin, a expliqué que ce point de presse a été organisé en réponse au refus du gouvernement de répondre aux besoins réels des personnes handicapées.



Ensuite, les personnes handicapées ont demandé des éclaircissements sur les causes du décès de Djibrine, affirmant que "nous savons que la justice au Tchad est enterrée, mais nous, les personnes handicapées, nous allons la déterrer".



Les OPH ont également exigé la réparation des dommages causés à l'un des leurs et ont donné une semaine aux plus hautes autorités du gouvernement pour réagir favorablement à leurs revendications. Sans cela, les personnes handicapées ont appelé toutes leurs bases à des actions de désobéissance civile.