Nouveau gouvernement en Turquie : Erdogan remplace tous les ministres clés

Seuls deux ministres ont gardé leurs postes - le ministre de la Santé Fahrettin Koca et le ministre du Tourisme Mehmet Ersoy. MM. Koca et Ersoy occupent leurs postes depuis juillet 2018. Les autres quinze ministres ont été remplacés.



Hakan Fidan, qui a dirigé le renseignement turc depuis 2010, a été désigné ministre des Affaires étrangères. Yaşar Güler, chef d’état-major des forces armées turques, sera à la tête du ministère de la Défense nationale. Ali Yerlikaya, qui est gouverneur de la province d'Istanbul depuis 2018, et a précédemment dirigé la province de Gaziantep, remplira les fonctions de ministre de l'Intérieur.



Mehmet Şimşek a été nommé ministre des Finances. Il a occupé déjà ce poste de 2009 à 2015, et était auparavant ministre d'État aux Affaires économiques (2007-2009). Alparslan Bayraktar, qui était auparavant vice-ministre de l'Énergie, dirigera désormais ce ministère.



Yilmaz Tunç dirigera le ministère turc de la Justice. Osman Aşkın Bak a été désigné ministre de la Jeunesse et des Sports. Ömer Bolat a été nommé ministre du Commerce. Abdulkadir Uraloglu est devenu ministre des Transports et des Infrastructures.



Le ministère de l'Environnement et du Développement urbain sera dirigé par Mehmet Özhaseki, qui a précédemment occupé ce poste de mai 2016 à juillet 2018.



Le ministère de la Famille et des Services sociaux sera dirigé par Mahinur Özdemir Göktas, ancienne femme politique belge d'origine turque et puis ambassadrice de Turquie en Algérie depuis janvier 2020.



Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale sera dans les mains de Vedat Isikhan.



Le nouveau ministre de l'Éducation nationale de Turquie sera Yusuf Tekin, qui a été vice-ministre de ce département de mai 2013 à juillet 2018.



Mehmet Fatih Kacir a été nommé à la tête du ministère de l'Industrie et de la Technologie. Il était l'adjoint à son prédécesseur Mustafa Varanka depuis juillet 2018 dans le dernier cabinet.



Ibrahim Yumakli est devenu ministre de l'Agriculture et des Forêts. Il a occupé le poste de vice-ministre de ce département depuis avril 2022.



Erdogan, comme promis plus tôt, n'a pas augmenté le nombre de vice-présidents, mais a remplacé Fuat Oktay par Cevdet Yılmaz.