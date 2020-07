ACTUALITES Novartis lance le tout premier portefeuille de médicaments à but non lucratif pour le traitement symptomatique du COVID-19

- 16 Juillet 2020





Le portefeuille de 15 médicaments génériques et délivrés sans ordonnance (OTC) de la division Sandoz répond aux besoins urgents non satisfaits des pays à faibles revenus et à revenus intermédiaires pour traiter les patients présentant des symptômes de COVID-19 ; Le portefeuille sera vendu sans aucun profit aux gouvernements, organisations non gouvernementales et autres clients institutionnels de 791 pays éligibles durant la pandémie et jusqu’à ce qu’un vaccin ou un traitement curatif soit disponible ; L’accès précoce à des médicaments pour traiter les symptômes du COVID-19 est essentiel pour prévenir la surcharge des systèmes de santé. Novartis (https://www.Novartis.com) a annoncé, aujourd’hui, une nouvelle initiative visant à donner accès aux patients de pays à faibles revenus et à revenus intermédiaires (PFR; PRI) à des médicaments abordables pour traiter les principaux symptômes du COVID-19 – un besoin qui s’avère crucial en l’absence de vaccin ou de traitement curatif. L’inflammation et les problèmes respiratoires liés au COVID-19 peuvent engendrer de graves complications médicales, voire entraîner la mort dans certains cas, ce qui met à très rude épreuve les systèmes de santé fragiles. Le portefeuille COVID-19 de Novartis comprend 15 médicaments de sa division Sandoz pour le traitement des maladies gastro-intestinales, des symptômes respiratoires aigus, de la pneumonie ainsi que des chocs septiques. Les médicaments ont été choisis en fonction de leur pertinence clinique et de leur disponibilité afin de garantir que la demande puisse être satisfaite au niveau mondial. Les médicaments seront mis à la disposition des gouvernements, d’organisations non gouvernementales (ONG) et d’autres clients institutionnels sans aucun profit dans jusqu’à 79 pays éligibles, afin de soutenir les systèmes de santé en difficulté financière. Les pays auront la possibilité de sélectionner les médicaments parmi ceux du portefeuille qui répondent à leurs besoins en matière de soins de santé. Les pays éligibles doivent figurer sur la liste des PFR et PRI de la Banque mondiale1. «L’accès aux médicaments peut être un véritable défi pour les patients des pays à faibles revenus et à revenus intermédiaires, et la situation s’est aggravée au cours de la crise du COVID-19. Avec notre portefeuille COVID-19, nous souhaitons contribuer à répondre aux besoins accrus en matière de soins de santé découlant de la pandémie dans les pays que nous ciblons», a déclaré le Dr Lutz Hegemann, Chief Operating Officer for Global Health chez Novartis. «Cette initiative s’inspire de notre engagement mondial précédemment annoncé de maintenir des prix stables sur un ensemble de médicaments essentiels utilisés pour traiter les patients atteints de COVID-19», précise Richard Saynor, CEO de Sandoz. «Le portefeuille COVID-19-Response destinés aux pays à faibles revenus et à revenus intermédiaires est conçu pour aider les autorités publiques à traiter les symptômes du COVID-19 avant qu’ils n’entraînent des complications chez les patients». Le portefeuille COVID-19-Response de Novartis inclut les médicaments suivants: amoxicilline, ceftriaxone, clarithromycine, colchicine, dexaméthasone, dobutamine, fluconazole, héparine, lévofloxacine, lopéramide, pantoprazole, prednisone, prednisolone, salbutamol, vancomycine. Ce portefeuille sera proposé en complément du portefeuille Novartis Access (médicaments brevetés ou non contre les principales maladies chroniques) par l’intermédiaire des filiales locales de Novartis ou de Sandoz. Cette pandémie mondiale a exercé une pression extrême sur les systèmes de santé des pays à faibles revenus et à revenus intermédiaires. Le portefeuille de réponse à la pandémie vient compléter le COVID-19 Response Fund précédemment lancé par Novartis pour soutenir les travailleurs de santé et les communautés dans le cadre de plus de 50 projets à travers le monde. Le portefeuille de médicaments COVID-19 est la contribution la plus récente de Novartis à l’effort mondial pour combattre la pandémie et soutenir la stabilité des systèmes de santé. La société s’est engagée à donner plus de 40 millions de dollars pour venir en aide aux communautés du monde entier touchées par la pandémie. Par ailleurs, Novartis participe à deux initiatives de recherches intersectorielles majeures: l’accélérateur thérapeutique COVID-19 (COVID-19 Therapeutics Accelerator), coordonné par la Fondation Bill & Melinda Gates, Wellcome et Mastercard, ainsi qu’un partenariat de recherche COVID-19 lancé par l’Innovative Medicines Initiative (IMI). Novartis continue à fournir de l’hydroxychloroquine pour les essais cliniques en cours initiés par des chercheurs et à la demande d’autorités publiques, le cas échéant. La société soutient également séparément des recherches cliniques en lien avec le COVID-19 et portant sur plusieurs médicaments Novartis. Pour favoriser l’accès aux médicaments, Sandoz, la division de Novartis pour les génériques et les biosimilaires, est devenue la première entreprise à s’engager à maintenir des prix stables pour un ensemble de médicaments essentiels qui pourraient aider dans le traitement du COVID-19 et a conclu un partenariat avec la société américaine Civica Rx pour soutenir un approvisionnement stable en médicaments hospitaliers génériques essentiels. En outre, AveXis, l’unité de thérapie génique de Novartis, a conclu un accord de fabrication avec Massachusetts Eye and Ear et le Massachusetts General Hospital pour produire son nouveau candidat vaccin génétique COVID-19 appelé AAVCOVID. Plus d’informations sur la réponse de Novartis au COVID-19 sont disponibles sur https://www.Novartis.com/coronavirus Références https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/906519-world-bank-country-and-lending-groups Distribué par APO Group pour Novartis. Contact de Presse :

E-mail: media.relations@novartis.com Peter Zuest

Communications externes Novartis

+41 79 899 9812 (mobile)

peter.zuest@novartis.com Eric Althoff

Communications externes – Novartis US

+1 646 438 4335

Eric.althoff@novartis.com Katrina Lucking

Novartis Global Health Communications

+41 79 484 7625 (mobile)

katrina.lucking@novartis.com Relations avec les investisseurs Novartis:

Contact central pour les relations avec les investisseurs: +41 61 324 7944 E-mail: investor.relations@novartis.com Centrale Samir Shah

+41 61 324 7944 Thomas Hungerbuehler

+41 61 324 8425 Isabella Zinck

+41 61 324 7188 Amérique du Nord Sloan Simpson +1 862 778 5052 A propos de Novartis :

Novartis (https://www.Novartis.com) réinvente la médecine pour améliorer et prolonger la vie des gens. En tant que leader mondial des médicaments, nous utilisons des technologies scientifiques et numériques innovantes pour créer des traitements transformateurs dans les domaines où les besoins médicaux sont importants. Animés par l'objectif de trouver de nouveaux médicaments, nous nous classons systématiquement parmi les premières sociétés mondiales en matière d'investissements dans la recherche et le développement. Les produits de Novartis touchent presque 800 millions de personnes dans le monde et nous trouvons des moyens innovants pour élargir l'accès à nos derniers traitements. Quelque 109 000 personnes de plus de 145 nationalités travaillent chez Novartis dans le monde entier. Pour en savoir plus, prière de consulter notre site internet: https://www.Novartis.com. Novartis est sur Twitter. Inscrivez-vous pour suivre @Novartis sur https://bit.ly/2WkLdny Pour le contenu multimédia de Novartis, veuillez consulter https://bit.ly/30dqt29 Pour toutes questions sur le site ou l’inscription requise, veuillez contacter media.relations@novartis.com Décharge

Le présent document fait part de prévisions impliquant des risques connus et inconnus, des incertitudes ainsi que d'autres facteurs qui pourraient rendre les résultats réels matériellement différents des résultats, performances ou réalisations annoncés ou impliqués dans de telles déclarations. Certains risques associés à ces déclarations sont résumés dans la version anglaise de ce communiqué, ainsi que dans le plus récent formulaire 20-F soumis par Novartis AG à la Securities and Exchange Commission (SEC) (autorité de régulation des marchés financiers des Etats-Unis). Le lecteur est invité à lire attentivement ces résumés.

Media files



Télécharger le logo





Source : Source : https://www.africa-newsroom.com/press/novartis-lau...





Dans la même rubrique : < > Coronavirus – Nigeria: Guidelines for Schools and Learning Facilities Reopening after COVID-19 Pandemic Closures Coronavirus – African Union Member States (54) reporting COVID-19 cases (627,783) deaths (13,828), and recoveries (317,694) Coronavirus – Burundi : Faire des droits une priorité