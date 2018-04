O Corpo Técnico do FMI conclui Missão à Guiné-Bissau de Avaliação da FCA e Solicitaç ão de uma Prorrogação do Programa

– O crescimento permaneceu forte e a posição orçamental melhorou significativamente. – As autoridades solicitaram a prorrogação por mais 1 ano do programa ao abrigo da FCA. – As conversações centraram-se na mobilização de receita para permitir gastos prioritários. Uma missão do Fundo Monetário Internacional (FMI) liderada por Tobias Rasmussen visitou a Guiné-Bissau de 21 […]

– O crescimento permaneceu forte e a posição orçamental melhorou significativamente. ̵...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...