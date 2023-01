OCI : le SG s'entretient avec le ministre des Affaires étrangères du Tchad à Djeddah

Hissein Brahim Taha, secrétaire général de l’Organisation de Coopération islamique (OCI), s’est entretenu, ce 24 janvier 2023, au siège de l’OCI, à Djeddah, avec l'ambassadeur Mahamat Saleh Annadif, ministre d’Etat, ministre des Affaires étrangères, des Tchadiens de l’Etranger et de la Coopération internationale.



Au cours de cet entretien, le ministre d’Etat tchadien a réitéré l’importance qu’accorde son pays au rôle de l’OCI, et son appui aux efforts que déploie le secrétaire général pour réaliser les objectifs de l’OCI.



De son côté, secrétaire général a réitéré le soutien de l’OCI aux efforts que mène le Tchad, pour renforcer sa stabilité et promouvoir son développement.