OCI : le chômage reste l’un des défis les plus sérieux au développement dans les Etats membres

A cette occasion, le Secrétaire général de l’Organisation de la Coopération Islamique (OCI), S.E. M. Hissein Brahim Taha, a souligné que les niveaux élevés de chômage, en particulier chez les jeunes, continuent de poser l’un des défis les plus sérieux aux États membres de l’OCI.



Mettant l’accent sur les projections, Hissein Brahim Taha a indiqué que la population totale des États membres de l’OCI devrait augmenter de près d’un milliard de personnes au cours des 30 prochaines années, pour atteindre 2,9 milliards d’ici 2050, contre 2 milliards actuellement, soulignant le besoin urgent pour les États membres de l’OCI d’investir dans une éducation appropriée et de mettre en place des politiques et des institutions propres à leur fournir des emplois stables et décents.



Il a, en outre, mis l’accent sur le rôle considérable de la Conférence de la CIMT dans le soutien politique au Centre du Travail de l’OCI. Cette nouvelle institution spécialisée de l’OCI est chargée de mettre en œuvre diverses résolutions adoptées par l’OCI dans le domaine du travail, de l’emploi et de la protection sociale.



Abordant une autre question cruciale, le Secrétaire général de l’OCI s’est dit préoccupé par la tragédie que vivent « nos frères et sœurs de Gaza et de l’ensemble de la Palestine ». Il a exhorté tous les États membres de l’OCI à mettre en œuvre les décisions du Sommet arabo-islamique conjoint extraordinaire sur l’agression israélienne contre le peuple palestinien, qui s’est tenu à Riyad, Royaume d’Arabie Saoudite, le 11 novembre 2023.



La séance d’ouverture de la 5ème CIMT a comporté des déclarations du Royaume d’Arabie saoudite, président de la 4ème session, et de la République d’Azerbaïdjan, président de l’actuelle 5ème CIMT, ainsi qu’un message vidéo du Directeur général de l’OIT.



De plus, six autres États membres de l’OCI ont signé le Statut du Centre du travail de l’OCI au cours de la session, portant ainsi le nombre total de pays signataires à 16.



Lors de la session à huis clos de la conférence, les Ministres du Travail de l’OCI ont délibéré sur l’état actuel du marché du travail dans les pays membres et proposé une série de recommandations visant à asseoir la coopération intra-OCI dans les domaines du travail, de l’emploi et de la protection sociale.