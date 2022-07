INTERNATIONAL ODD des Nations Unies : pourrait-on éliminer la pauvreté dans le monde à l’horizon 2030 ?

Alwihda Info | Par Olivier Noudjalbaye Dedingar, Expert-consultant, humanitaire et journaliste indépendant. - 4 Juillet 2022

La pauvreté est une triste réalité ainsi qu’un phénomène complexe et multidimensionnel qui hante l'humanité et ses sociétés depuis des siècles.

Pendant longtemps, la pauvreté a été une réalité constante de la vie humaine en raison de la structure des sociétés et des conjonctures économiques. Cependant, grâce à l’essor technologique et au développement économique, des progrès significatifs ont été réalisés en vue de l’éradiquer à tous les niveaux et dans toutes les régions du monde. Dans le cadre de leur mission statutaire, les Nations unies ont fixé une série d'objectifs de développement durable (ODD) à l’horizon 2030, dans lesquels l'élimination de la pauvreté figure au premier rang.



Une réalité constante

Alors que le nombre de personnes vivant dans l'extrême pauvreté a diminué de plus de la moitié entre 1990 et 2015, beaucoup de gens vivent encore dans la précarité ou dans des conditions sociales non épanouie, sans les moyens de subvenir à leurs besoins de première nécessité.



Les causes de la pauvreté

La persistance de ce phénomène tangible qu’est la pauvreté s’explique par de nombreux facteurs. Nonobstant, les progrès réalisés sur le plan technologique et en matière de développement économique, plusieurs personnes vivent encore avec moins de 1,90 dollar US par jour ; beaucoup manquent de nourriture, d'eau potable et d'installations sanitaires. La croissance économique extraordinaire enregistrée dans des pays comme la Chine et l'Inde a sorti des millions de personnes de la pauvreté. Malheureusement, les progrès sont encore inégaux, et dans certaines régions du monde, la croissance démographique exponentielle a entrainé la rareté des ressources naturelles avec comme conséquence l’augmentation du taux de pauvreté. Les femmes sont généralement plus susceptibles d'être pauvres que les hommes parce qu'elles ont moins de travail rémunéré, peu d'éducation et possèdent moins de patrimoine.



Des millions de personnes dans l’extrême pauvreté

Les progrès en matière de croissance économique sont limités dans certaines régions du monde, telles que l'Asie du Sud et l'Afrique subsaharienne, qui comptent 80 % des personnes vivant dans l'extrême pauvreté. Les nouvelles menaces provoquées par le changement climatique, les guerres, l'insurrection et l'insécurité alimentaire, la pandémie de COVID-19, montrent à suffisance qu'il reste encore beaucoup de travail à fournir pour l’éradication de la pauvreté dans le monde entier.



Selon les registres tenus par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), 736 millions de personnes vivent encore dans l'extrême pauvreté, ce qui représente environ 10 % de la population mondiale. 1,3 milliard de personnes vivent dans la pauvreté multidimensionnelle, 50% des personnes vivant dans la pauvreté ont moins de 18 ans. Ces statistiques dépeignent un tableau sombre, 1 personne sur 10 dans le monde vit dans l'extrême pauvreté, mais en regardant chronologiquement où se trouvait le monde et à quel point le taux de la pauvreté était mauvais quelques années auparavant (10% de la population mondiale vit dans la pauvreté maintenant, mais c'était 36% en 1990 !), il y a du bon sens et de l'espoir d'amélioration.



Les actions du PNUD

Les Programmes de développement comme le PNUD continuent d’œuvrer en vue de l’éradication de la pauvreté dans toutes les régions du monde, et à cette fin, un plan a été établi sur la manière de procéder. 6 objectifs ont été fixés avec la vision fixée pour 2030, ce sont :

1. D'ici 2030, réduire au moins de moitié la proportion d'hommes, de femmes et d'enfants de tous âges vivant dans la pauvreté dans toutes ses dimensions selon les définitions nationales ;

2. Mettre en œuvre des systèmes et des mesures de protection sociale appropriés au niveau national pour tous, y compris des socles, et d'ici 2030 parvenir à une couverture substantielle des pauvres et des personnes vulnérables ;

3. D'ici 2030, veiller à ce que tous les hommes et toutes les femmes, en particulier les pauvres et les vulnérables, aient des droits égaux aux ressources économiques, ainsi qu'à l'accès aux services de base, à la propriété et au contrôle de la terre et d'autres formes de propriété, à l'héritage, aux ressources naturelles, nouvelles technologies et services financiers appropriés, y compris la microfinance ;

4.D'ici 2030, renforcer la résilience des pauvres et des personnes en situation de vulnérabilité et réduire leur exposition et leur vulnérabilité aux événements extrêmes liés au climat et aux autres chocs et catastrophes économiques, sociaux et environnementaux ;

5. Assurer une mobilisation efficace et importante de ressources provenant de diverses sources, notamment par le biais d'une coopération renforcée pour le développement, afin de fournir aux pays en développement, en particulier aux pays les moins avancés, des moyens adéquats et prévisibles de mettre en œuvre des programmes et des politiques visant à éliminer la pauvreté dans toutes ses dimensions ;

6. Créer des cadres politiques solides et convenables aux niveaux national, régional et international, basés sur des stratégies de développement favorables aux pauvres et sensibles au genre, pour soutenir l'investissement accéléré dans les actions d'éradication de la pauvreté.



L’impact de la pandémie du Covid-19

Les plans adoptés sont excellents, mais l’année 2020 a été une année où la mise en œuvre de nombreux plans de développements a subi des bouleversements majeurs. La pandémie de COVID-19 a rendu la situation plus grave et les progrès plus impératifs car le poids de la survie a été plus lourd pour les pauvres, avec le confinement obligatoire dans de nombreux pays et en particulier dans les pays où la pauvreté est une menace constante.



Les structures grâce auxquelles les gens ont réussi à survivre ont été mises en attente, laissant les gens à la merci de tous les programmes de secours que leurs gouvernements et partenaires techniques au développements peuvent leur fournir. Dans de nombreux cas, les secours d’urgence ont été fournis, mais en raison des circonstances sanitaires exceptionnelles, beaucoup n'ont pas pu atteindre les populations cibles.



La déclaration du SG de l'ONU

Dans un rapport de l'ONU sur les progrès des objectifs de développement durable (ODD), le Secrétaire général António Guterres, a indiqué que le taux mondial d'extrême pauvreté a augmenté pour la première fois en plus de 20 ans, 119 à 124 millions de personnes ont été replongées dans l'extrême pauvreté en 2020, et 101 millions d'enfants supplémentaires sont tombés en dessous du niveau minimum de compétence en lecture.



Le patron de l’ONU a également signalé que la pandémie a entraîné la perte de l'équivalent de 255 millions d'emplois à temps plein et que le travail des enfants est passé à 160 millions en 2020, ce qui représente la première augmentation en deux décennies. Le monde a donc un recul remarquable par rapport à ses objectifs d'éradication de la pauvreté (le taux de pauvreté mondial devrait être de 7 % en 2030, ce qui signifie que l'objectif d'éradication de la pauvreté ne sera pas atteint à son échéance en 2030).



La déclaration du SGA de l'ONU

Le secrétaire général adjoint de l'ONU. Liu Zhenmin, a également déclaré dans le rapport que « la pandémie a stoppé, ou inversé, des années, voire des décennies de progrès en matière de développement. L'extrême pauvreté mondiale a augmenté pour la première fois depuis 1998.



Les plus pauvres et les plus vulnérables continuent d'être plus exposés au risque d'être infectés par le virus et ont subi le plus gros des retombées économiques ». . "Ce rapport dépeint un tableau inquiétant et alarmant de l'état des ODD, mais il met également en lumière des exemples de résilience, d'adaptabilité et d'innovation pendant la crise, ce qui prouve qu'un avenir meilleur est possible", a ajouté M. Liu Zhenmin.



Les effets néfastes de la pandémie sur l'économie mondiale et les taux de pauvreté ne peuvent être surestimés, ce fut un revers mais que la communauté internationale espère réellement surmonter rapidement afin de remettre le monde sur les rails de ses objectifs visant à éradiquer la pauvreté dans le monde d’ici 2030.







