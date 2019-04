OMC : le Tchad va coordonner les pays les moins avancés

Le Tchad est désigné officiellement coordinateur des pays les moins avancés à l'Organisation mondiale du commerce pour la période 2019-2020, a informé ce mardi 2 avril la mission permanente de l'OMC auprès de l'Office des Nations Unies.



"Durant son mandant en tant que coordonateur, le Tchad poursuivra les efforts faits par ses prédécesseurs. Il réitère son engagement actif dans le renforcement des acquis, de la défense et des intérêts du groupe. C'est avec un grand honneur et un profond sens de responsabilité que le Tchad s'engage dans la mission de coordination", a déclaré l'Ambassadeur permanent du Tchad à Genève, Ahmad Makaila.



La catégorie des pays les moins avancés a été créé en 1971 par l'ONU. Ce groupe particulier caractérise les pays ayant un faible niveau de revenus et des entraves structurels à la croissance. Ces pays font l'objet d'une reconnaissances spéciale à l'OMC. La liste compte actuellement 47 pays répartis sur différents continents.



"Le Tchad accompagnera pleinement les membres du groupe dans leurs interactions et négociations avec les partenaires commerciaux membres de l'OMC et dans toute le configuration possible, quelle soit multilatérale, unilatérale ou bilatérale. L'objectif final est d'obtenir des résultats en faveur de l'intégration dans le sytème commercial multilatéral", précise l'Ambassade du Tchad à Genève.