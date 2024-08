OMS-Afrique : Denis Sassou N’Guesso honoré pour son engagement en matière de santé

Par ce prix l’organisation mondiale de la santé a ainsi salué les efforts de Denis Sassou N’Guesso qui a été, selon Mme Moeti Matschidiso en avant-garde dans les efforts visant à accompagner les progrès de la couverture sanitaire universelle. « Son excellence Denis Sassou N’Guesso est sans contexte un lauréat très méritant de ce prix décerné par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS)», a affirmé Mme Moeti Matschidiso.



Pour la directrice régionale sortante de l’OMS Afrique, « le chef de l’Etat congolais a porté une contribution notable à la promotion de la santé en Afrique en général et au Congo en particulier. Il a perpétué la tradition d’accueil du bureau régional de l’OMS à Brazzaville et a soutenu le travail de l’OMS dans l’ensemble dans la région. »



Outre son combat contre les médicaments contrefaits au niveau national et international, le leadership de Denis Sassou N’Guesso est également salué dans la préservation de la biodiversité dont les preuves sont palpables, a déclaré Mme Moeti Matschidiso.



La gratuité des soins pour les personnes vivant avec le VIH sida, la tuberculose et l’augmentation de 50% de la contribution du Congo à l’OMS Afrique sont parmi les actions du chef de l’Etat congolais énumérées par la directrice régionale sortante de l’OMS



Elle a saisi l’occasion pour solliciter l’implication du chef de l’Etat congolais dans le plaidoyer auprès des partenaires internationaux, afin que des ressources soient mises à la disposition des pays africains pour atténuer les effets du changement climatique qui impactent négativement sur la santé.



Prenant la parole à son tour, le directeur général de l’OMS a également salué le leadership de Denis Sassou N’Guesso dans le domaine de la santé. Le Docteur Tedros Adhanom Ghebreyejus a, notamment, évoqué le renforcement du système de santé au Congo, l’amélioration de la capacité du personnel, la baisse de la mortalité maternelle et infantile. « L’OMS est fière de vous accompagner dans cette aventure », a déclaré Tedros Adhanom Ghebreyejus.



Dans son discours d’ouverture de la session, le chef de l’Etat congolais a dégagé quelques axes stratégiques au sujet de la coopération entre le Congo et l’OMS pour la période 2024-2027. Il s’agit, notamment, de soutenir les soins de santé prioritaires à travers la vitalisation des districts sanitaires.



Sur la même lancée, Denis Sassou N’Guesso a appelé à une coalition en faveur de l’initiative visant à instituer « la journée internationale des soins de santé primaires » lancée par le Congo à Genève en mai 2024 lors de l’Assemblée mondiale de la santé.



Les pathologies hydriques et les phénomènes naturels qui s’accélèrent sous l’effet du dérèglement climatique appellent à une prise de conscience a déclaré Denis Sassou N’Guesso. D’où, la nécessité de faire preuve de vigilance accrue pour une surveillance épidémiologique et une riposte urgente et efficace, a-t-il renchéri.



Outre l'élection du nouveau directeur de l'OMS-Afrique, la 74ème session du comité régionale de l’OMS Afrique se propose de tirer les leçons de toutes les épidémies et catastrophes connues, d'intégrer les défis de la santé aux changements climatiques et de réanimer avec plus de conditions et détermination les enjeux de la couverture universelle et les soins de santé primaires, a déclaré le ministre de la santé du Congo, Gilbert Mokoki, dans son mot de bienvenue.