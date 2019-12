ONOMO Hôtels rachète BON Hôtels

Avec l'annonce, aujourd'hui, de l'acquisition de BON Hôtels par ONOMO Hôtels (www.OnomoHotel.com), l'industrie de l'hôtellerie sur le continent africain connait un changement de taille. Cette acquisition donne à ONOMO Hôtels une participation majoritaire à hauteur de 60,1% dans BON Hôtels.

"ONOMO Hotel consolide davantage son positionnement dans le marché africain de l'hôtellerie et de la restauration et conforte sa présence panafricaine. Cet accord d'acquisition fait d'ONOMO un acteur clé sur le marché nigérian et renforcera notre présence en Afrique australe ", déclare Julien Ruggieri, Président du groupe. "L'opération positionne ONOMO Hotels comme le premier groupe hôtelier panafricain du segment midle-scale avec une présence dans 15 pays. Il aura dorénavant une empreinte couvrant 15 pays avec 4.300 chambres et un pipeline considérable de 3.000 chambres supplémentaires. En outre, le nouveau groupe emploie désormais environ 2 200 personnes. »

«Nous allons bénéficier de la grande expérience de BON Hôtels en matière de gestion hôtelière. Un nouveau chapitre dans la vie d’ONOMO qui permettra au groupe de se développer à travers les services de propriété, de partenariat et de gestion. Avec notre connaissance du Continent Africain et de ses marchés uniques, nous offrons une nouvelle opportunité aux investisseurs qui peuvent s'appuyer sur le nouveau groupe pour ouvrir des établissements hôteliers dans plusieurs pays africains », déclare Cédric Guilleminot, Directeur Général d'ONOMO Hôtels.

Selon Guy Stehlik, PDG de BON Hotels, l'acquisition aura un impact positif sur l'économie du continent. Cette consolidation aura un impact considérablement positif sur l’économie du continent. «Faire partie d'ONOMO Hotels est une bonne nouvelle pour les partenaires actuels et futurs de BON Hotels, en leur donnant accès à une plus grande base de données clients, à une plateforme de distribution plus solide et à un pouvoir d'achat accru. Nos clients bénéficieront de la présence unique d'ONOMO et de BON Hôtels à travers l'Afrique et d'un programme de fidélisation plus large. En nous projetant dans l’avenir, nous envisageons de pénétrer le marché de l’Afrique de l’Est et consolider davantage notre leadership sur le continent. Surtout que, plus de 3.000 nouvelles opportunités d’emploi seront susceptibles d'être créées, ce qui est une grande nouvelle pour un continent qui a tant besoin de nouveaux emplois et de développement des compétences. Cette acquisition promet de grandes possibilités de croissance pour le groupe et toutes les parties prenantes », poursuit Guy Stehlik

Ce partenariat stratégique reflète la confiance continue des deux groupes en l'Afrique en tant que région de choix pour les opportunités économiques offrant un grand potentiel de croissance, particulièrement dans le secteur du tourisme. Cette transaction apportera une offre nouvelle et plus diversifiée aux voyageurs d’affaires et de loisir, ce qui permettra sans doute d’attirer plus de touristes sur le Continent.

À propos de ONOMO Hôtels :

ONOMO Hôtels (www.OnomoHotel.com) a été créé en 2009. Le premier hôtel, ONOMO Hotel Dakar, a ouvert ses portes en 2010 suivi de celui d’Abidjan en 2011 et Libreville en 2012.

Batipart est devenu l'actionnaire majoritaire en 2013, sous la direction de Julien Ruggieri, l'actuel président d'ONOMO Hotels. Depuis 2013, Cedric Guilleminot est le Directeur Général du groupe, qui affiche une vocation claire : devenir le leader panafricain de l'hôtellerie milieu de gamme.

En octobre 2017, ONOMO Hotels ouvre un nouveau chapitre de son expansion en Afrique et accueille deux nouveaux actionnaires institutionnels : CDC Group Plc et CIC Capital. Ces derniers se sont engagés dans une levée de fonds de 106 millions d’euros pour apporter au groupe des ressources supplémentaires nécessaires au développement de son pipeline. L’objectif était de permettre au groupe de réaliser son ambition de faire des hôtels ONOMO la première plate-forme panafricaine de l'hôtellerie dans le segment des PME.En juin 2018, ONOMO Hotels acquiert le groupe African Hotel Development Morocco S.A. Une acquisition qui a donné naissance à 2 hôtels à Rabat, 3 à Casablanca et 1 Tanger.

A ce jour, ONOMO compte 20 hôtels en exploitation dans 11 pays africains.

À propos de BON Hôtels :

BON Hôtels (www.BonHotels.com) est une société hôtelière internationale qui possède, gère et commercialise des hôtels dans tout le continent africain. Elle exploite actuellement 37 hôtels sur l’Afrique, y compris en Éthiopie, en Namibie et en Afrique du Sud.

BON Hotels International West Africa, la branche ouest-africaine, assure la supervision des opérations et la gestion d'hôtels dans tout le Nigéria. Animés par leur philosophie de « Bonnes personnes. Bonne réflexion. Bon sentiment », BON Hôtels croit en la nécessité de fidéliser ses clients, fournisseurs, propriétaires d'hôtels et parties prenantes en apportant une approche appropriée et toute nouvelle de chaque aspect de la gestion et de l'exploitation de l'hôtel. Au nom de la création d'expériences exceptionnelles, BON est connu par défier la norme et élever la barre. Soutenu par une équipe de personnes hautement expérimentées, pleines de ressources et inspirées, le Président Directeur Général et Fondateur, Guy Stehlik, s'est engagé à établir et à entretenir de bonnes relations à tous les niveaux dans chaque établissement. Il s'agit d'une équipe de bonnes personnes qui font de bonnes choses. Développer « L’Afrique par les Africains » reste au centre de leur stratégie de croissance et de leur engagement en faveur de l’Afrique.

