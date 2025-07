ONU-Eau 2026 : les États-Unis rejettent plusieurs thèmes clés proposés pour la Conférence mondiale sur l’eau

Lors d'une session du Conseil économique et social des Nations Unies (ECOSOC), Jonathan Shrier, représentant par intérim des États-Unis auprès de l’ECOSOC, a exprimé la position officielle des États-Unis concernant les thèmes proposés pour les dialogues interactifs de la Conférence des Nations Unies sur l’eau prévue en 2026.



Bien que Washington ait choisi de ne pas bloquer le consensus, elle a fermement rejeté plusieurs des cinq thèmes proposés, s’en dissociant totalement. Un enjeu mondial crucial… mais des désaccords profonds



Dans son intervention, Jonathan Shrier a souligné que l’eau douce façonne profondément la sécurité, la prospérité et la stabilité internationale, mais a déploré que les propositions de thèmes pour la conférence de 2026 n’abordent pas les enjeux de manière pragmatique et centrée sur les pays. Il a mis en avant la nécessité d'une approche fondée sur des solutions concrètes et de bon sens, tout en rappelant le rôle crucial de l'infrastructure intégrée dans la gestion durable de l'eau.



Les lignes rouges américaines : droits, climat, inclusion et souveraineté

Thème 1 – Droits de l’homme à l’eau et à l’assainissement

Les États-Unis ont rappelé qu’ils ne reconnaissent pas ces droits comme contraignants, car ils dérivent du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), auquel les États-Unis ne sont pas partie. Ces droits ne sont pas justiciables devant les tribunaux américains.



Thème 3 – Climat

Washington rejette l’utilisation du terme “climat”, préférant une approche ciblée sur les menaces environnementales spécifiques telles que les inondations, sécheresses ou incendies, sans adopter une terminologie trop large ou politisée.



Thème 4 – Gouvernance inclusive

La formulation a été jugée problématique, les États-Unis estimant qu’elle introduit des préférences pour certains groupes. Ils plaident plutôt pour une participation équitable de tous, sans distinction.



Thème 5 – Agenda 2030 et Objectifs de développement durable (ODD)

Les États-Unis ont réitéré leur opposition à ce qu’ils considèrent comme un programme de “gouvernance mondiale douce” incompatible avec leur souveraineté nationale et les intérêts du peuple américain. Washington rejette toute référence à l’Agenda 2030 et aux ODD dans les documents de la conférence.



Une dissociation ferme… sans blocage du consensus

Malgré ces désaccords majeurs, les États-Unis ont affirmé qu’ils ne s’opposeront pas à l’adoption du document global, mais se dissocient formellement des thèmes 1, 3, 4 et 5, ainsi que de toute mention du changement climatique, de la gouvernance inclusive ou de l’Agenda 2030. Jonathan Shrier a appelé les États membres à recentrer les discussions sur des objectifs concrets et réalisables, afin que la Conférence de 2026 réponde véritablement aux besoins pressants en matière d’eau et d’assainissement à l’échelle mondiale.



« Nous encourageons une conférence utile, tournée vers des solutions pratiques aux problèmes de l’eau », a-t-il affirmé.