ONU : La Tchadienne Hélène N’Garnim-Ganga nommée Coordonnatrice résidente en Côte d’Ivoire

Mme N’Garnim-Ganga a plus de 30 années d’expérience dans le domaine du développement, et une expertise en matière de soutien institutionnel, de gestion opérationnelle, de développement de programmes et de coordination. Elle a récemment exercé en tant que Directrice régionale pour l’Afrique de l’Est de l’Agence française de développement, supervisant les activités de l’agence dans onze pays, après avoir été Directrice mondiale de la gouvernance et du soutien institutionnel. Elle a précédemment occupé plusieurs postes de direction à la Banque africaine de développement, notamment en tant que Conseillère générale, Représentante résidente au Mali et Coordinatrice du bureau du Vice-Président. Elle a vécu et travaillé en Côte d’Ivoire, au Kenya, au Mali, en Tunisie, en France et aux États-Unis.



Mme N’Garnim-Ganga est titulaire d’un master de la Harvard Law School ainsi que de masters des universités Sorbonne et Assas, et elle a été admise aux barreaux de New York et de Paris.