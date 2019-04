ONU alerta para impacto ambiental da produção de cacau

É no período da Páscoa que aumentam as encomendas de ovos e coelhos de chocolate em todo o mundo. Entretanto, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Pnuma, é importante pensar sobre a origem desse produto e qual o seu impacto ambiental. Segundo a agência, existem em torno de 5 […]

É no período da Páscoa que aumentam as encomendas de ovos e coelhos de chocolate em todo o mundo. Entretanto, de acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Pnuma, é ...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...