ONU condena ataque mortal na Líbia

De acordo com nota emitida pelo porta-voz de António Guterres, três funcionários das Nações Unidas foram mortos no atentado com carro-bomba e outros três estão entre os ferido; Conselho se Segurança realizou reunião de emergência após o ato. Em nota emitida pelo seu porta-voz, o secretário-geral condenou nos termos mais fortes o ataque com carro-bomba […]

De acordo com nota emitida pelo porta-voz de António Guterres, três funcionários das Nações Unidas foram mortos no atentado com carro-...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...