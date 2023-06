ONU : des avis partagés sur la transition au Tchad au Conseil de sécurité

Le 5 juin, le Conseil de sécurité a tenu une session consacrée à l'Afrique centrale.



Au nom du Ghana et du Mozambique, le Gabon s'est félicité des mesures prises par les autorités de transition tchadiennes pour apaiser les tensions et préparer le référendum constitutionnel ainsi que les élections présidentielle et législatives, faisant notamment référence à l'amnistie des manifestants du 20 octobre 2022.



Dans le but de capitaliser sur cet élan, la délégation a encouragé, tout comme les Émirats arabes unis, le renforcement de la coopération transfrontalière.



M. James Kariuki (Royaume-Uni) a appelé à la tenue d'élections crédibles et inclusives dans toute la région, avant d'exhorter les autorités de transition tchadiennes à respecter les conditions énumérées dans le communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine de mai dernier.



Il a exprimé sa préoccupation quant à la réponse aux manifestations d'octobre, encourageant les autorités à libérer les manifestants détenus qui n'ont pas été jugés. Le représentant a également exhorté les autorités tchadiennes à utiliser leur influence auprès des parties soudanaises afin qu'elles se rallient au cessez-le-feu et œuvrent à un règlement pacifique de la crise.



M. Ishikane Kimihiro (Japon) a exprimé son souhait que le référendum sur la nouvelle Constitution ait lieu comme prévu le 19 novembre au Tchad. Il s'est ensuite dit préoccupé par l'insécurité persistante due aux conflits armés, à la montée de l'extrémisme violent et à l'intensification des tensions intercommunautaires. M. Alexandre Olmedo (France) a salué les mesures prises au Tchad pour favoriser la réconciliation nationale après les événements du 20 octobre dernier.



M. Adrian Dominik Hauri (Suisse) a évoqué le processus de transition engagé en 2021 au Tchad, qui représente une opportunité unique d'apporter des changements profonds dans le pays.



M. Hernán Pérez Loose (Équateur) a salué les efforts déployés pour préparer le référendum constitutionnel au Tchad ainsi que le soutien du BRENUAC au processus de transition dans ce pays.



Mme Albana Dautllari (Albanie) a salué les mesures prises par le Tchad pour apaiser les tensions suite aux manifestations meurtrières du 20 octobre 2022, et a exhorté la concrétisation du référendum constitutionnel et le retour à l'ordre constitutionnel. Elle a souligné que toutes les parties doivent poursuivre un dialogue constructif dans ce but. Les défis aux frontières entre le Soudan, le Tchad et la RCA doivent être abordés par un dialogue continu et une coordination régionale renforcée, a-t-elle préconisé.



M. Robert a. Wood (États-Unis) a commencé par réaffirmer son engagement envers une transition démocratique durable et inclusive au Tchad. Il a salué la décision des autorités tchadiennes de lever la suspension des groupes d'opposition, ainsi que la participation de nombreux acteurs à l'élaboration des référendums constitutionnels, et a exprimé son impatience de voir se dérouler les élections.



Selon lui, il est important de suivre le processus de transition démocratique fondé sur le communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine afin de rétablir la stabilité et la démocratie dans la région.



Mme Francesca Maria Gatt (Malte) a noté la transition difficile en cours au Tchad et a jugé profondément préoccupantes les arrestations qui ont eu lieu après les manifestations d'octobre.



Mme Anna M. Evstigneeva (Fédération de Russie) a également fait part de son suivi du processus de transition au Tchad et de l'évolution de la situation en République centrafricaine (RCA).