ONU : la Russie veut élargir le Conseil de sécurité aux pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine

"Beaucoup est dit, surtout aujourd'hui, sur la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU et sur sa prétendue inefficacité. Cette idée a été énoncée à l’aube de l’existence de l'ONU et était formulée tout au long de son existence. Il est évident que le Conseil et l'ONU dans son ensemble doivent être adaptés aux réalités modernes, sans quoi il est difficile d'imaginer une véritable représentativité et multipolarité, l'égalité dans les relations entre les États membres. Nous voyons les perspectives de démocratisation du Conseil de sécurité exclusivement - et j’insiste sur ce fait - à travers l'élargissement de la représentation des pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine", a-t-il souligné lors d'une réunion du Conseil de sécurité pour le débat "Une nouvelle orientation pour un multilatéralisme réformé".



Plusieurs pays occidentaux, avant tout l'Allemagne, revendiquent depuis longtemps l’entrée au Conseil de sécurité des Nations unies.