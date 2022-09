ONU : le Tchad réitère son appel à annuler ou restructurer la dette des pays pauvres

La secrétaire d’État a appelé à honorer les engagements internationaux en faveur du développement durable, insistant sur l’importance de l’aide publique au développement, à la mise en œuvre de mécanismes d’autonomisation économique et financière et à des politiques de développement durable en faveur des pays les moins développés et des pays en développement sans littoral.



Elle a réitéré l’adhésion du Tchad aux différents appels et initiatives en faveur de l’annulation ou de la restructuration de la dette des pays en développement et a lancé un appel en faveur de la matérialisation rapide des facilités accordées à son pays par les différentes instances multilatérales, afin de répondre aux besoins pressants de ses populations.