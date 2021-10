Octobre Rose au Tchad : le PNLC mobilise les médias pour la lutte contre le cancer

La formation vise à outiller les journalistes des différents organes de presse sur les causes, les risques du cancer et la prévention.



Durant deux jours de formation, les formateurs journalistes indépendants à la Haute autorité des médias audiovisuels (HAMA), Gata Nder Dieudonné et Naïssem Isabelle Ngardoum, se sont relayés pour présenter et expliquer aux hommes des médias les techniques d’écriture journalistique liées au cancer, les outils digitaux contre le cancer, l’écriture radiophonique, l’écriture de l’information audiovisuelle, les techniques de réalisation des magazines et la réalisation d’un reportage audiovisuel lié au cancer.



Les journalistes ont pris des résolutions afin de vulgariser les acquis de la formation au public pour informer et sensibiliser sur les dangers et les consultations du cancer.



Des recommandations ont été faites au PNLC et au ministère de la Santé publique pour intensifier la formation dans les provinces, mieux s'ouvrir aux journalistes pour les informations liées au cancer et créer des partenariats avec les médias pour vulgariser des messages essentiels.



Clôturant la formation, la coordinatrice du PNLC, Dr. Fatima Ahmat Abderaman Haggar, a rassuré les journalistes que les doléances seront prises en compte et transmises à qui de droit. Elle a exhorté les journalistes à aider le PNLC dans leur mission de lutte contre le cancer.



Un réseau des journalistes de lutter contre le cancer sera mis sur pied dans les jours à venir pour appuyer le PNLC et le gouvernement dans la lutte contre le cancer.