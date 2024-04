INTERNATIONAL Oman : TotalEnergies lance le projet Marsa LNG et déploie sa stratégie multi-énergies

Lors d'une visite à Mascate le 21 avril, Patrick Pouyanné, Président-Directeur général de TotalEnergies, a rencontré Sa Majesté Haïtham bin Tarik al Saïd, Sultan d’Oman, et Son Excellence Salim bin Nasser Al Aufi, ministre de l’Energie et des Minéraux, pour réaffirmer le partenariat de long terme entre TotalEnergies et le Sultanat d’Oman.

A l’occasion de cette visite, Patrick Pouyanné et M. Mulham Basheer Al Jarf Président d’OQ, la compagnie nationale pétrolière, ont annoncé la décision finale d’investissement (FID) du projet Marsa LNG.



TotalEnergies a également signé un accord (Sale and Purchase Agreement) avec Oman LNG par lequel la Compagnie enlèvera 0,8 Mtpa de GNL pendant dix ans à compter de 2025, faisant d’elle l’un des principaux acheteurs de la production d’Oman LNG.



Enfin, TotalEnergies (49 %) et OQ Alternative Energy (51 %), le champion national des renouvelables, ont confirmé être en discussions très avancées pour développer conjointement un portefeuille de projets renouvelables de 800 MW, dont le projet solaire de 300 MWc qui alimentera Marsa LNG.



Marsa LNG, un projet intégré et innovant



À travers leur coentreprise Marsa Liquefied Natural Gas (« Marsa »), TotalEnergies (80 %) et OQ (20 %) lancent le projet intégré Marsa LNG qui comprend 3 volets :



la production de gaz en amont : 150 Mpc/j de gaz naturel, issu de la participation de 33,19% de Marsa dans le champ onshore de Mabrouk North-East sur le Bloc 10, qui alimentera l’usine de GNL. La production de gaz du Bloc 10 a démarré en janvier 2023 et a atteint son plateau en avril 2024. La FID permet à Marsa LNG d'étendre ses droits dans le Bloc 10 jusqu'à son terme, en 2050.

la liquéfaction de gaz en aval : une usine de liquéfaction de GNL d’une capacité de 1 Mt/an sera construite dans le port de Sohar. Le GNL, dont la production devrait démarrer au premier trimestre 2028, est en priorité destiné à répondre au marché des carburants marins (soutage de GNL) dans le Golfe. Les volumes non vendus comme carburant marin seront enlevés par TotalEnergies (80%) et OQ (20%).

la production d’électricité solaire : un parc solaire photovoltaïque d’une puissance de 300 MWc sera construit afin de couvrir 100 % de la consommation énergétique annuelle de l’usine de GNL, permettant une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre.

Une nouvelle génération d’usines GNL à très faible intensité carbone



L’usine de Marsa LNG fonctionnera à 100 % à l’électricité, et sera alimentée en électricité solaire, ce qui en fera l’une des usines de GNL ayant la plus faible intensité carbone au monde, avec moins de 3 kg CO2e/bep (pour référence, l’intensité carbone moyenne des usines GNL est d’environ 35 kg CO2e/bep – il s’agit donc d’une réduction de plus de 90% des émissions).



Les principaux contrats d’ingénierie et de construction (EPC) ont été attribués à Technip Energies pour l’usine de GNL et à CB&I pour la cuve de GNL d’une capacité de 165 000 m3.



Le projet de Marsa LNG générera des opportunités d’emploi pérennes et des retombées socio-économiques significatives pour la ville de Sohar et la région.



Le premier hub de GNL marin au Moyen-Orient



Le projet Marsa LNG a pour ambition de créer le premier hub de soutage de GNL au Moyen-Orient, proposant une solution alternative disponible et compétitive au carburant marin conventionnel pour réduire les émissions du secteur du transport maritime. Par rapport au carburant conventionnel, l’utilisation du GNL comme carburant marin permet une réduction :



jusqu’à 23% des émissions de gaz à effet de serre,

jusqu’à 85% des émissions d’oxydes d’azote,

de 99% des émissions d’oxydes de soufre,

de 99% des émissions de particules fines.





