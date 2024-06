Opération Lake Sanity 2 : les communautés autour des îlots du lac Tchad se félicitent de l'action militaire

La visite du sultan visait à exprimer sa gratitude aux troupes de la FMM pour leurs efforts inlassables visant à rétablir la paix et la stabilité dans la région. Il a salué les progrès et la paix obtenus depuis le début de l'Opération Lake Sanity 2, soulignant le rôle crucial joué par le Groupe de travail pour assurer la sécurité et le bien-être des résidents locaux.



Le Sultan Abakar a noté que les agriculteurs et les pêcheurs ont pu poursuivre leurs activités sans menaces depuis le début de l'opération. En signe de gratitude et de respect pour le dévouement et le travail acharné des troupes, il a fait don de quelques moutons aux troupes.



En réponse à la visite du sultan, le commandant de la Force opérationnelle Kirta, le capitaine de vaisseau Patrick Nnom Mabiom, a reconnu les conditions difficiles dans lesquelles les troupes opèrent, y compris les menaces persistantes posées par les engins explosifs improvisés (EEI) des terroristes sur diverses routes. Malgré ces défis, le commandant a rassuré que les troupes restaient fermes dans leur détermination à apporter une paix durable au lac et à ses îlots, connus sous le nom de « tumbuns ». Il a également exprimé sa gratitude pour le soutien continu et la coopération de la communauté locale.