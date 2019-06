Orabank remporte le trophée de la meilleure banque régionale en Afrique de l’Ouest pour la 3ème fois

Malabo - Le Groupe bancaire Orabank a remporté le prix de la meilleure banque régionale en Afrique de l’Ouest à l’occasion de la cérémonie des African Banker Awards, du groupe IC Publications, qui s’est tenue en marge des Assemblées générales de la Banque africaine de développement (BAD) le 11 juin 2019, à Malabo (Guinée équatoriale). Le Trophée entend « rendre hommage aux dirigeants qui excellent dans la banque et la finance en Afrique ». C’est la troisième fois que la banque est distinguée par cette récompense, après avoir obtenu le prix en 2015 et 2017.



Cette distinction récompense une trajectoire de croissance exceptionnelle pour la banque basée à Lomé. En effet, pour 2018, Oragroup affiche un total de bilan à 2 171 milliards de francs CFA (3,7 milliards de dollars), soit une progression de 21% par rapport à l’année précédente. Les dépôts de la clientèle de l’ensemble du réseau Orabank s’élèvent à 1 462 milliards de francs CFA et les opérations de crédits à 1 255 milliards de francs CFA, soit une hausse respective de 24% et 16%. Au total, le Groupe affiche un produit net bancaire de 127 milliards de francs CFA (221 millions de dollars, +17%) et un résultat net consolidé en forte hausse de 36 % à 29,8 milliards de francs CFA (51,9 millions de dollars).



Le trophée de la meilleure banque en Afrique de l’Ouest vient également saluer la cotation d’Oragroup à la Bourse régionale des valeurs mobilières d’Abidjan (BRVM), la plus grosse introduction jamais réalisée depuis le lancement de la BRVM en 1998 et de la première OPV sur le marché financier régional. L’offre publique de vente (OPV) a été souscrite à 100 %, soit une levée sur le marché financier régional de 56,92 milliards de francs CFA (86 millions d’euros).



« C’est pour moi un grand honneur que de recevoir cette récompense alors que je viens d’être nommé Directeur général du Groupe. Tout le mérite revient aux équipes du groupe emmenées par Mme Binta Toure Ndoye, à qui j’ai succédé. Ils sont les premiers artisans de ce succès. À charge pour moi d’atteindre les ambitieux objectifs que nous nous sommes fixé dans le cadre de notre plan de développement sur les prochaines années. Nous continuons à nous engager sans faille au service de la bancarisation des particuliers et des entreprises sur le continent, que ce soit à travers l’implémentation de solutions digitales innovantes ou le déploiement de nouveaux produits », a déclaré Ferdinand Ngon Kemoum, Directeur Général du Groupe Orabank.