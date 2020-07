Orange Bank Africa déploie la solution SaaS de Temenos

Grâce à la technologie de Temenos (www.Temenos.com), Orange Bank Africa fournit des services bancaires numériques innovants en Afrique de l’Ouest; la solution Temenos Transact, délivrée sous forme de SaaS, soutient le lancement d’Orange Bank Africa dans la région de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA), et favorise l’inclusion financière; la technologie SaaS de Temenos contribuera, grâce à sa flexibilité, au développement à grande échelle d’Orange Bank Africa, afin de répondre à l’adoption grandissante des services bancaires numériques en Afrique; Temenos a déployé sa solution à distance pendant la pandémie du Covid-19.

Temenos (SIX : TEMN), société de logiciels bancaires, a annoncé aujourd’hui qu’Orange Bank Africa avait déployé la solution cloud native Temenos Transact délivrée sous forme de SaaS. La technologie de core banking Temenos Transact est déployé à grande échelle pour soutenir la banque dans le cadre de son lancement, ainsi que pour favoriser l’inclusion financière au sein de la région africaine de l’UEMOA, à commencer par la Côte d’Ivoire. La technologie cloud de Temenos offre à Orange Bank Africa une croissance durable à long terme, en réduisant les coûts informatiques et la complexité opérationnelle; et en délivrant un meilleur coefficient d’exploitation.

Temenos et son partenaire MCB Consulting ont travaillé en étroite collaboration avec Orange Bank Africa pour mettre en oeuvre la solution à distance après le début de la pandémie du Covid-19. Le core Banking de Temenos est hébergée sur Microsoft Azure. La technologie SaaS de Temenos ainsi que le soutien de son équipe dédiée ont permis une mise en oeuvre harmonieuse et conforme aux échéances initiales du projet, malgré l’état d’urgence mondial. L’approche de Banque modèle de Temenos a permis de fournir des fonctionnalités bancaires hautement localisées et préconfigurées, afin que le nouveau logiciel puisse être déployé rapidement, sans nécessiter de personnalisation.

Le taux de pénétration des services bancaires en Afrique de l’Ouest est relativement faible comparé au taux de pénétration des téléphones mobiles, ce qui laisse une place significative au développement des services financiers mobiles. D’après des études récentes de l’Economist Intelligence Unit (https://bit.ly/39l5yhT), le prix abordable des smartphones encourage le développement d’initiatives axées exclusivement et prioritairement sur le mobile, telles qu’Orange Bank Africa – celle-ci étant cité comme la meilleure stratégie d’innovation par 37 % des directeurs de banque basés dans la région MOA.

La stratégie bancaire axée prioritairement sur le mobile d’Orange Bank Africa a été élaborée afin de délivrer des services financiers sur les téléphones mobiles. La technologie de Temenos permettra à Orange Bank Africa d’innover de manière constante, et de fournir à ses clients un accès direct 24h/24 à leurs comptes. Cette nouvelle technologie favorise l’automatisation des processus concernant afin de délivrer plus rapidement un financement vital à davantage d’individus, et de promouvoir l’inclusion financière grâce aux services de prêt et d’épargne.

Patrick Roussel, vice-président des services financiers mobiles pour la région MOA chez Orange, a commenté : « Notre mission consiste à proposer des services bancaires à ceux qui n’y ont pas encore accès, grâce à une offre qui nous différencie de la concurrence : une offre bancaire simple, accessible, et par-dessus tout axée prioritairement sur le mobile. Afin d’atteindre cet objectif en Afrique de l’Ouest, il nous fallait un partenaire technologique stratégique bénéficiant d’une riche expérience en matière de déploiement de logiciels bancaires dans le cloud. La technologie cloud de pointe de Temenos, son attention constante portée sur l’innovation, et son expérience régionale inégalée en font le partenaire idéal pour Orange Bank Africa, à l’heure où nous démarrons nos opérations. Temenos Transact nous confère la flexibilité dont nous avons besoin pour croître et fournir des services financiers vitaux à plusieurs millions de clients. »

Jean-Michel Hilsenkopf, directeur des opérations chez Temenos, a déclaré : « Partout dans le monde, les banques se tournent vers le cloud pour atteindre une excellence opérationnelle qui favorise des performances bancaires supérieures. Pour Orange Bank Africa, le cloud est un élément clé pour bénéficier d’une expansion rapide sur le marché, et d’une croissance commerciale durable. Il existe un besoin croissant en matière de fourniture d’accès aux services bancaires pour les populations d’Afrique de l’Ouest, et Orange Bank Africa jouera un rôle crucial à cet égard. Les opérateurs de télécommunications tels qu’Orange sont particulièrement bien positionnés pour offrir des services bancaires différenciés ainsi que des expériences enrichies pour les clients, grâce à leur clientèle bien établie et à leurs capacités axées sur le mobile. La technologie SaaS de Temenos fournit une solution performante et flexible, qui aidera Orange Bank Africa à s’adapter constamment aux changements du marché, ainsi qu’à innover rapidement en fonction de l’évolution des attentes des clients. Nous sommes ravis d’aider la banque à délivrer des services bancaires mobiles personnalisés, dans la mesure où ceux-ci favorisent l’inclusion financière en Afrique de l’Ouest. »

À propos d’Orange Bank Africa :

Orange Bank Africa est une banque digitale, fruit d’un partenariat entre deux groupes de dimension internationale Orange et NSIA présents tous deux en Afrique depuis de nombreuses années. L’ambition d’Orange Bank Africa est de mettre à disposition du plus grand nombre, une solution de prêt et d’épargne, directement depuis son mobile en toute sécurité.

Orange Bank Africa est aujourd’hui basée à Abidjan, en Côte d’Ivoire et a vocation à s’étendre au Burkina Faso, Mali et Sénégal.

À propos de Temenos :

Temenos AG (SIX : TEMN) (www.Temenos.com) est le leader mondial dans le secteur des logiciels bancaires. Plus de 3 000 banques à travers le monde, dont 41 des 50 meilleures banques, font confiance à Temenos pour traiter les transactions quotidiennes et les interactions clients de plus de 500 millions de clients bancaires. Temenos propose des logiciels de front-office, de noyau bancaire, et de gestion des paiements et des fonds cloud-natifs, cloud-agnostiques et axés sur l’IA, qui permettent aux banques de délivrer des expériences client omnicanales fluides, ainsi que de gagner en excellence opérationnelle.

Il a été prouvé que les logiciels de Temenos permettaient à ses clients les plus performants d’atteindre un coefficient d’exploitation de 26,8 %, soit deux fois plus que la moyenne du secteur, ainsi qu’une rentabilité des capitaux propres de 29 %, soit trois fois plus que la moyenne du secteur. Ces clients investissent également 51 % de leur budget informatique dans la croissance et l’innovation par rapport à la maintenance, soit deux fois plus que la moyenne du secteur, ce qui prouve que les investissements informatiques des banques ajoutent une valeur tangible à leur activité.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.Temenos.com.