AFRIQUE Orange inaugure son premier « Orange Digital Center » en Tunisie

Alwihda Info | Par APO - 26 Avril 2019 modifié le 26 Avril 2019 - 15:22

Orange Digital Center est un dispositif d’accompagnement de l’écosystème des startups qui couvre un large champ d’activités.

PARIS, France - Orange inaugure ce jour à Tunis un tout nouveau concept de lieu entièrement dédié à l’innovation, « Orange Digital Center », en présence de Anouar Maarouf, Ministre des Technologies de la Communication et de l’Economie Numérique, Abdelkoddous Saadaoui, Secrétaire d'État tunisien chargé de la Jeunesse, Alioune Ndiaye, Directeur Général d’Orange Afrique et Moyen-Orient, Christine Albanel, Directrice RSE, Diversité, partenariats et Solidarité et Présidente déléguée de la Fondation Orange et Thierry Millet, Directeur Général d’Orange Tunisie.



C’est en Tunisie qu’ouvre ce jour le premier Orange Digital Center d’Afrique et du Moyen-Orient. Orange Digital Center est un dispositif d’accompagnement de l’écosystème des startups qui couvre un large champ d’activités. De la formation de jeunes au codage, en passant par l’accompagnement, l’accélération des start-up et l’investissement dans ces jeunes pousses, ces nouveaux lieux adresseront tous types de publics. C’est une nouvelle preuve de la capacité d’Orange à agir en tant qu’acteur responsable, accompagnant la transformation numérique et l’innovation locale dans tous les pays où l’opérateur est implanté.



« Je suis très fier d’inaugurer le premier Orange Digital Center à Tunis. D’ici la fin de cette année, nous nous doterons de structures similaires au Sénégal, en Côte d’Ivoire, en Jordanie, au Cameroun, au Burkina Faso et en Sierra Leone. Dès 2020, le Maroc, l’Egypte puis l’ensemble des pays de la zone Afrique et Moyen-Orient auront leur Orange Digital Center. Ces nouveaux espaces, dédiés au développement de nos pays par le digital, ont vocation à consolider le positionnement d’Orange en tant qu’acteur de référence de la transformation digitale des pays dans lesquels nous sommes présents. Fonctionnant en réseau, ces lieux permettront un échange d’expériences et d’expertises qui bénéficieront aussi bien aux étudiants, aux jeunes diplômés ou non diplômés, aux jeunes en reconversion professionnelle ainsi qu’aux entrepreneurs. Nous travaillerons donc en étroite collaboration avec l’ensemble des parties prenantes, dont les gouvernements et le monde académique, afin de renforcer l’employabilité de ces jeunes et les encourager à entreprendre et à innover » indique Alioune Ndiaye, Directeur Général d’Orange Afrique et Moyen-Orient.



Christine Albanel, pour sa part, déclare : « La mission de la Fondation Orange, dans les pays où elle opère, est de faire du numérique une chance pour tous. Cette nouvelle initiative s’inscrit dans l’ambition de placer l’inclusion numérique au cœur de notre engagement sociétal. Le Fab Lab Solidaire, qui participe aux programmes de la Fondation sur l’inclusion, est une passerelle qui va permettre aux jeunes de développer de nouvelles compétences et de se placer résolument dans un parcours professionnalisant ».



Orange Digital Center, catalyseur de l’innovation



Orange Digital Center réunit ainsi dans un même espace quatre programmes stratégiques : l’école du code, le Fablab Solidaire, Orange Fab et Orange Digital Ventures Africa.



L’école du code est un centre technologique libre d’accès et totalement gratuit, qui propose des formations et des animations pour la communauté des jeunes développeurs, geeks et des porteurs d’idées de projets. Il s’adresse particulièrement aux étudiants - jeunes diplômés - jeunes entrepreneurs.



Le FabLab solidaire est un atelier de fabrication numérique pour créer et prototyper avec des équipements numériques : imprimantes 3D, fraiseuses, découpeuses laser…. ils réunissent à la fois les jeunes sans emploi, sans diplôme et les étudiants, les jeunes diplômés et les jeunes entrepreneurs.



Orange Fab est un accélérateur de start-up qui a pour objectif de construire des partenariats commerciaux au niveau national et international avec le Groupe Orange et le réseau mondial des Orange Fabs. C’est un programme de renforcement managérial et d’accompagnement dans le développement commercial de start-up prometteuses qui s’adresse principalement aux entrepreneurs.



Orange Digital Ventures Africa est un fonds d’investissement, doté de 50 millions d’euros, pour financer les start-up innovantes des pays du continent africain et du Moyen-Orient (fintech, e-santé, énergie, edutech, govtech) qui cible les entrepreneurs.



Vingt-sept universités partenaires viennent compléter le dispositif en Tunisie, ainsi que cinq centres en région. Ils ont vocation à offrir au plus grand nombre l’accès et l’accompagnement aux meilleurs usages des réseaux.



Pour Thierry Millet, Directeur Général d’Orange Tunisie : « L’engagement d’Orange Tunisie en faveur des jeunes, et cela depuis son lancement, est une réelle success-story et 4 chiffres l’illustrent parfaitement. Avec notre programme, ce sont en effet, 16 000 jeunes tunisiens qui ont été formés et accompagnés au numérique, 1 800 ont bénéficié de stages de reconversion professionnelle, 800 collégiens et lycéens ont été initiés au code et 95% d’entre eux ont été recrutés en Tunisie et à l’international. »



Orange est présent dans 19 pays en Afrique et au Moyen-Orient et compte 120 millions de clients (à fin 2018). Avec 5,2 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2018, cette zone est une priorité stratégique pour le Groupe. Orange Money, son offre de transfert d’argent et de services financiers sur mobile disponible dans 17 pays compte 40 millions de clients. Orange, opérateur multi services, partenaire de référence de la transformation numérique apporte son savoir-faire pour accompagner le développement de nouveaux services digitaux en Afrique et au Moyen-Orient.





Dans la même rubrique : < > Lac Tchad : l'ONU va soutenir une levée de 50 milliards $ pour le transfert des eaux La Sierra Leone et le Ghana déclarent « Zéro Palu ! Je m’engage » Idriss Déby : "un délai de 3 mois au Soudan pour parvenir à un régime démocratique"