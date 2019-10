OrbiTram, un système de transport de masse vert pour l'Afrique

OrbiTram est un système de transport de masse vert de nouvelle génération qui résout un problème de longue date auquel font face des millions de personnes dans de nombreuses villes d'Afrique.



OrbiTram est ultra léger, hautement modulaire, alimenté à l'énergie solaire et entièrement surélevé pour fournir un transport de masse 100% sans congestion.



Contrairement à d’autres projets d’infrastructures, OrbiTram peut être financé, avec de multiples sources de revenus, ce qui attire de nombreuses institutions financières régionales et internationales qui ont déjà annoncé leur soutien à OrbiTram dans n’importe quel pays.



OrbiTram est plus qu’une excellente solution de transport collectif, c’est un écosystème autonome qui crée des emplois tout en offrant de multiples sources de revenus.



La feuille de route OrbiTram pour le déploiement dans des villes sélectionnées en Afrique sera annoncée à Dubaï au premier trimestre 2020.