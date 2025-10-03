









AFRIQUE Ouganda : la BAD approuve un don de 500 000 dollars pour la réponse aux inondations et glissements de terrain

Alwihda Info | Par Afdb - 3 Octobre 2025



Ce financement permettra d’apporter une aide d’urgence aux communautés gravement touchées par les inondations et les glissements de terrain dans les districts de Bulambuli, Kasese et Ntoroko, notamment en fournissant des tentes familiales.



Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé un don de 500 000 dollars provenant de son Fonds spécial de secours destiné à soutenir le Projet d’intervention d’urgence (« Relief Emergency Response Project ») de l’Ouganda.



Ce financement permettra d’apporter une aide d’urgence aux communautés gravement touchées par les inondations et les glissements de terrain dans les districts de Bulambuli, Kasese et Ntoroko, notamment en fournissant des tentes familiales à environ 1 500 personnes déplacées internes (PDI).



L’objectif est d’améliorer les conditions de vie dans les camps où des milliers de personnes ont trouvé refuge depuis les catastrophes. Du 17 au 19 août 2025, de fortes pluies dans la sous-région du Mont Elgon, dans l’est de l’Ouganda, ont provoqué des inondations dans les districts montagneux de Bulambuli, Sironko et Mbale, ainsi que des glissements de terrain dans le district voisin de Namisindwa.



Les autorités locales ont fait état de cinq morts, 50 blessés, environ 2 000 habitations endommagées ou détruites, 5 000 personnes déplacées et 15 000 personnes touchées au total. Ces dernières années, des phénomènes météorologiques extrêmes ont déplacé des familles, détruit des infrastructures et mis à mal les moyens de subsistance dans les régions de Rwenzori et d’Elgon, où se trouvent ces districts. « Au-delà de l’aide d’urgence, ce projet représente un investissement dans la dignité, la sécurité et le relèvement », a déclaré Mecuria Assefaw, chef de la division de la sécurité de l’eau et de l’assainissement au sein du Groupe de la Banque.



« La fourniture de logements temporaires décents permettra non seulement de répondre à un besoin prioritaire en matière d’hébergement et d’améliorer les conditions de vie des familles déplacées, mais aussi de stimuler l’économie locale grâce aux achats et à la logistique ».



Le cabinet du Premier ministre ougandais mettra en œuvre le projet par l’intermédiaire du département des secours, de la préparation et de la gestion des catastrophes. En privilégiant un approvisionnement rapide et une distribution efficace, le projet créera des opportunités pour les fournisseurs et prestataires de services locaux, contribuant ainsi au relèvement général des communautés touchées par les inondations.



Les activités seront achevées dans un délai de six mois, assurant ainsi une aide rapide aux personnes ayant un besoin urgent d’abris. Grâce à ce soutien, le Groupe de la Banque renforcera la réponse humanitaire de l’Ouganda et contribuera à reconstruire la résilience des communautés. « Ce don témoigne de la solidarité de la Banque avec l’Ouganda. En apportant une aide immédiate, nous souhaitons redonner de l’espoir et de la stabilité aux communautés, alors qu’elles poursuivent leur chemin vers la reconstruction », a ajouté M. Assefaw.





