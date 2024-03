Ouganda : le fils du président nommé commandant en chef des forces armées

Muhoozi Kainerugaba était auparavant chef de l’armée de terre du pays, mais il a dû démissionner en 2022 à la suite des déclarations sur son intention d'envahir la capitale du Kenya voisin. Il était ensuite conseiller présidentiel pour les opérations spéciales et est également président du parti Ligue patriotique de l’Ouganda.



En 2023, le général a déclaré que l'Ouganda "enverrait l'armée pour défendre Moscou si elle est attaquée par les impérialistes" et qu'il ne craignait pas d'être considéré comme un partisan du président russe Vladimir Poutine.



L’ancien commandant en chef de l’armée du pays, le général Wilson Mbasu Mbadi, a été nommé ministre du Commerce et des Coopératives.