Ousman Moussa : "il ne reste que l'agriculture et l'élevage pour sauver le Tchad"

"C'est dommage que l'agriculture et l'élevage, on n'en fait pas du tout cas dans cette salle (...) Pourtant, c'est ça qui va sauver le Tchad. Le président disait dans son rapport que le Tchad est l'avant-dernier pays au monde sur l'Indice de développement humain. Qu'allons-nous faire pour résoudre ce problème ? Il ne reste que l'agriculture et l'élevage pour sauver le Tchad".

Ousman Moussa, participant au dialogue national, déplore le manque d'intérêt pour le développement de l'agriculture et de l'élevage :Pour Ousman Moussa, "les solutions pour résoudre le problème de la pauvreté, de la cherté de la vie et de la création de l'emploi, c'est l'agriculture. Dans les résolutions fortes ou chocs, il n'y a pas de manière explicite ou très claire une place de choix à l'agriculture".Le gouvernement tchadien, malgré l'engagement de Maputo qu'il a pris d'investir 10% de son budget dans l'agriculture, "n'a jamais mis de l'argent pour faire avancer l'agriculture tchadienne. Si on ne met pas d'efforts dans ce domaine, il y aura la pauvreté, la misère et nous serons toujours les derniers", assure Ousman Moussa.